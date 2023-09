Johnny Cifuentes es Johnny Burning. Él es la banda, y la banda es él, rodeado de ocho musicazos en directo, «con percusión, batería, dos guitarristas, tres metales...un cañonazo», dice, para un Míticos Festival de Castelló que este sábado inundará la tarde y la noche de rock and roll el Recinto de Ferias y Mercados con La Guardia, Revólver, MikelErentxun, M-Clan y los incombustibles Burning

--Casi cinco décadas sobre los escenarios, con miles de kilómetros rodados, cientos de canciones y miles de fans por toda España. ¿En qué momento se encuentra una banda tan legendaria como Burning, que decidió volver a rodar hace apenas un año?

--Efectivamente, más de cuatro décadas, en el 74 que nosotros empezamos, los Stones sacaron It’s only rock and roll y ahora, casi cinco décadas después, tienen nuevo disco. Nosotros lo tenemos en preparación para esta nueva primavera. Empezamos con botas de alza y vuelvo a verlas en los grupos. No ha pasado nada grave

-Tuvieron un corto parón, pero ¿por qué deciden volver? Aún quedaban cosas que decir…

--No nos hemos ido a ningún sitio, siempre hemos estado aquí, como Burning o como Johnny Burning. Sólo la pandemia hizo parar la locomotora de Burning. Además, no conozco un sitio mejor para estar que en una banda de rock.

-Son una banda mítica que actuará en el Festival Míticos de Castelló junto a M-Clan, quizás los más jóvenes del elenco, Mikel Erentxun, Revólver y La Guardia en un festival muy esperado en la ciudad. ¿Cómo es compartir escenario con ellos? ¿Hay sinergias compartidas sobre el escenario?

--Me alegro mucho por todo el público que irá al festival. Verán a los Burning en un estado mágico de forma y con el tanque lleno de rock. Y disfrutarán de las otras bandas. Yo no dudaría intentar estar en primera fila y tratar de oler, sentir y moder todo lo que ocurra sobre el escenario.

-El de Burning es un legado de la música rock española, con canciones míticas como ‘Qué hace una chica como tu’, ‘Mueve tus caderas’, ‘Hey nena’, ‘Una noche sin ti’, ‘Esto es un atraco’, ‘Madrid’ o ‘Jimmy Dinamita’, entre otras muchas muchas… En el concierto, ¿harán un repaso por los ‘hits’ para exaltación del público?

-Sí, así es. Haremos un paseo por la veintena de albums, extractando algunas perlas de cada uno y alguna que otra sorpresa. Ya sabes, los conciertos no hay ninguno igual.

-Una vida vivida por y para el rock and roll, con usted incombustiblemente al frente. Explíquenos cómo era la vida en la carretera al empezar y cómo la ven ahora.

--Las carreteras eran peores, los coches no andaban tan bien y los hoteles eran piojeros, pero todo lo suplíamos con grandes dosis de amor y rock que regalábamos a la gente y ell@s también nos regalaban todo su amor.Era un intercambio de lo mejor de cada un@.

-Habrá habido buenos y malos momentos. ¿Con qué se queda de esta vida y estas ‘noches de rock and roll’ como reza el documental sobre su historia?

-Solo ha habido buenos momentos. Si ha habido alguno más crudo, nos hacía afilar más las garras y sujetarnos a las canciones y a los buenos shows. Tan solo me importa lo que tengo entre manos, porque lo pasado es intocable y el futuro es incierto.

-Su estilo es inconfundible, sus canciones inmortales, y sus conciertos, únicos. ¿Cómo se consigue la magia que descargan sobre el escenario?

-Con una estupenda banda de músicos con hambre de rock y pasarlo bien, y sobre todo con las buenas canciones que siempre hace Burning.

-Siguen siendo fieles a sus orígenes, con ese sello único que imprimen a sus canciones, mezclando rock and roll clásico, rythm and blues, blues… con referencias claras a The Rolling Stones, Lou Reed o The New York Dolls. Sus referencias son a bandas míticas de la historia del rock y se han convertido ustedes en referencia para muchas nuevas bandas españolas. ¿Se siente referente?

-Sí, muchos de los grupos de ahora que quieren hacer rock and roll nos tienen como referencia junto con algunos otros, como nos pasaba a nosotros.