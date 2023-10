‘Septiembre’: doble álbum, 18 canciones y un título con connotaciones de madurez.

Es un mes melancólico, de muchos contrastes. Define bien la atmósfera del disco, sobre todo las letras.

Esa portada en blanco y negro, con los nombres de los músicos impresos... trae a la cabeza los álbumes clásicos del jazz.

Quería que saliera el piano en la portada, porque es la primera vez en mi vida que hago un disco con él. Y en este disco la banda es fundamental.

Hizo tres discos con Paco Loco, luego otro, el de duetos, ‘Amigos de guardia’ (2021), con Ricky Falkner, y en este se rodea de los integrantes de Rufus T. Firefly y Reme. ¿Hay que buscar energía e ideas en músicos de una generación más joven?

Una o varias: ¡Reme son veinteañeros! Paco Loco es un productor más bien crudo, Falkner es más clásico, y ahora, ‘Septiembre’ es un disco más detallista y preciosista. Me encanta hablar antes de grabar un disco, y con los Rufus y Reme compartimos esfera musical. ‘Septiembre’ tiene un pie en el presente y otro en los últimos años 60 y primeros 70, y eso a Daniel (Ruiz) y Víctor (Cabezuelo) les encanta. Hablamos mucho de discos, tipo "¿hay escuchado ese de los Wings?".

Su primer disco hecho al piano, dice. ¿Lo toca desde hace poco?

Aprendí durante la pandemia, casi desde cero. Bueno, es mucho decir que lo aprendí; fue por mi cuenta, como la guitarra. Como le dijo Paul McCartney a Rick Rubin en el documental: “tocar el piano es muy sencillo, pones los dedos aquí y allá…”. Para construir las canciones no hace falta mucho más.

“Nos falta Bowie, nos falta Lou Reed / Nos falta Petty, no llueve en abril”, canta en ‘Tren a Marte’. ¿No nos ponemos demasiado melancólicos con estas cosas?

Lo de que “es el fin del mundo” es ironía, aunque tiene un punto de escapismo: escribí esa canción en pandemia y había ese afán de volar y evadirse. Habla de la pérdida de los referentes musicales. Poco a poco van cayendo. Afortunadamente, todavía nos quedan Bob Dylan, Neil Young, los Rolling Stones, McCartney…

Artistas a los que sigue yendo a ver cada vez que puede.

El de Dylan en el Liceu en 2018 fue el mejor concierto que he visto en mi vida. Mágico. Y he visto muchas veces a McCartney, los Stones, y a Elvis Costello, Paul Weller… A Tom Petty lo vi en el que resultó ser su último concierto, en el Hollywood Bowl, una semana antes de que muriese.

¿Costello y Weller son modelos de cómo llevar una carrera larga en el pop manteniendo la inquietud?

Esa es mi aspiración y en lo que creo que estoy metido. Llevo 27 discos en 32 años. Pero en España eso es más difícil que en el Reino Unido o en Francia. No es un país que cuide demasiado a sus artistas. En España, si haces un disco que no contenga un éxito ya te entierran. Pero aquí hay cada vez más carreras longevas en estado de gracia: Bunbury, Iván Ferreiro, Coque Malla, Loquillo…

No hay música en televisión, ni la radio musical es lo que era. ¿Qué hace ahora cuando quiere promocionar un disco?

En los 80 y 90, podías estar de promoción durante dos meses y hacías veinte o treinta programas de televisión, y en la mayoría cantabas, y muchas veces en directo. Con este disco no estoy haciendo nada en televisión. El programa maravilloso que presentaba Maika Makovski duró dos temporadas. El de Ariel Rot ya no está tampoco. Creo que la televisión, al menos la pública, debería tener un programa de música.

¿No se ve en sitios como ‘El hormiguero’ o ‘La resistencia'?

Primero, no me veo, y luego está claro que no me quieren, porque no me llaman. Pero no me veo haciendo bromas allí. Probablemente no soy el ‘target’. Soy una persona bastante aburrida.

El año que viene se cumplirán 40 años de la formación de Duncan Dhu, y en 2025, del primer álbum. ¿Podría haber un reencuentro con Diego Vasallo?

Al menos, una cena, ¿no? Hubo una gira de reencuentro hace diez años, la única desde que nos separamos, en 2001. Él saca un disco ahora, y ambos estaremos muy centrados en lo nuestro el año que viene. Y en 2025… No lo he hablado con Diego, pero podría pasar, no digo que no.