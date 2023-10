Los municipios de la Plana de l’Arc han organizado el festival Pedals sostenibles para dar a conocer este sábado, 7 de octubre, en Vall d’Alba (18.30 h.), su nuevo proyecto cultural: un museo de arte al aire libre que consistirá en ubicar siete bicicletas gigantes --de 3,2m de altura x 6m de largo-- de acero y resistentes al clima, distribuidas por Vilafamés, Cabanes, Vall d’Alba, Benlloc, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec y les Coves de Vinromà.

El secreto mejor guardado: las ubicaciones

Cada una se ubicará en un municipio --tal y como se hizo con las sillas gigantes-- y se elegirán zonas cercanas de ríos y barrancos, la Vía Augusta, parques naturales, playas, parajes y patrimonio histórico y cultural. Cada escultura estará decorada de forma única y representará la identidad de la localidad; y se habilitará al lado una réplica de tamaño normal, las cuales al pedalear, generarán energía eléctrica para crear luz y sonido y reproducir la banda sonora de la Plana de l’Arc.

Si el primer proyecto fueron los siete arcos de hierro al aire libre (creados por los hermanos Blas y Pablo Montoya), y luego las sillas gigantes, ahora toca el turno a las bicis a gran escala.

En sintonía con los ODS

Esta iniciativa busca dar valor a la sostenibilidad, dinamizar los pueblos y crear un turismo slow, al tiempo que está estrechamente ligada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que todos los ODS irán incluidos en la protección de la cadena de la bici. Este proyecto ha sido posible gracias a la maestría en trabajos metálicos y artísticos de Marcos e Iván de Talleres Vial, de Cabanes.

Las actividades de Pedals sostenibles se desarrollarán el día 7, de 11.00 a 20.00 horas, en la plaza mayor del consistorio de Vall d’Alba, y animan a acudir en bici. Entre otros, se realizará un show-cooking con el chef estrella Michelín Miguel Barrera; ferias y expositores; y a lo largo del día, catas de vinos y quesos; así como juegos populares; rutas en bicicleta con ; taller de tapones sostenibles y de hierbas aromáticas; taller de danza Me encanta bailar pero se me da fatal (de Dánzate); y el concierto de Violincheli Brothers, finalista de Got Talent 2021.