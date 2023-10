El cantante Bad Bunny ha confirmado la llegada de su nuevo disco para el próximo viernes 13 de octubre. El artista puertorriqueño ha confirmado a través de su cuenta de Instagram que el álbum se llamará 'nadie sabe lo que va a pasar mañana' y contará con 22 canciones. El intérprete de 'Tití me preguntó' ha puesto fin así a varios días de rumores con la confirmación de su nuevo trabajo de estudio.

"El día más esperado por muchos está cerca. Viernes 13, Bad Bunny está de vuelta", se puede leer en la descripción del disco que ya aparece en las plataformas de 'streaming'. Además, la previsualización del álbum confirma que las ya estrenadas 'Where She Goes' y 'Un Preview' formarán parte de este trabajo.

El artista ha borrado todas las fotografías anteriores en su cuenta de Instagram para dejar solamente el vídeo en el que anuncia su nuevo disco. En el clip, un Bad Bunny de época se efrenta a los paparazzis a su llegada a un restaurante, donde intercambia miradas con una chica y le dan la bienvenida. Además, Benito se quita el gorro que llevaba y muestra que se ha rapado la cabeza para dar paso a su nueva era.

El último álbum de Bad Bunny fue 'Un verano sin ti', estrenado hace más de un año, que cosechó grandes éxitos. El puertorriqueño fue el artista más escuchado del mundo en Spotify por tercer año consecutivo y coló tres de sus canciones en la lista de los temas más reproducidos: 'Me porto bonito', 'Tití me preguntó y 'Ojitos lindos' junto a Bomba Estéreo, que fue noveno.