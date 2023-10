La sala sinfónica del Auditori de Castelló albergará el próximo domingo, a las 19.00 horas, elAplec de Corals, que en su mayoría de edad, contará con más de 200 voces sobre el escenario, procedentes de 10 corales castellonenses y el Coro de Fecocova, la Federación Valenciana de Música Coral, con entrada libre para el público.

El Aplec de Corals, que se celebra cada año durante el mes de octubre en homenaje a Juan Ramón Herrero, contará en esta ocasión con la participación de la Coral Ad Libitum, el Cor Resurrexit, l’Ensemble Vocal Varadero, la Coral Juan Ramón Herrero, Veus Atrevides, Cor Pentecosta, Cor Innuendo, Orfeó de la UJI, Veus de Lledó y la Coral Vicent Ripollés, además del coro autonómico invitado.

Intercambio

La concejal de Cultura, María España, destacó ayer, que «no podemos olvidar que 'aplec' significa reunión, convivencia e intercambio; por supuesto, en este caso es musical, pero también de experiencias y hermanamiento». «Estamos ante la gran fiesta de la música vocal castellonense, una cita ineludible en el calendario cultural castellonense que va a más. Queremos potenciarlo y que sea un referente a nivel autonómico. Enhorabuena a todos los participantes por su gran esfuerzo», señaló España.

Una a una

En el encuentro musical, cada formación polifónica interpretará una pieza, para realizar, al final el canto común del Soneto LXVI de J. Busto, con texto de Pablo Neruda, bajo la dirección de Manuel Torada, director de la Coral Juan Ramón Herrero, anfitriona este año según la rotación en la organización, y que arrancará la audición, con la interpretación de Estamos, de Tozzi, con acompañamiento al piano. El Cor Gregorià Resurrexit cantará Homo quidam, parábola de Jesús del siglo XVI; mientras que el Cor Pentecosta hará lo propio con Cançó a Mahalta, de Lluis Llach.La Coral Ad Libitum hará una composición libre de los maestros Armenteros y Herreros, mientras que el Orfeó de la UJI interpretará Balada para mi muerte, de Piazzola; y Veus de Lledó pondrá sobre el escenario la popular Thank you for the music, de Doyle. Veus Atrevides, en su filosofía de sorprender con nuevas variaciones, interpretará Aquellas pequeñas cosas, de Joan Manuel Serrat. El Ensemble Vocal Varadero ofrecerá Sino, de Guastavino, mientras que el coro femenino Innuendo abordará Moon river, de Mancini. El Ave Maria guaraní de Morricone y Jesus walked, de Ynera encadenadas llegarán de la mano dde laCoral Vicent Ripollés. El Cor Fecocova interpretará varias piezas de Galius, McMillan, Dawson y Del Cerro.

La jornada incluye un taller de técnica vocal para todos los coros y diferentes sesiones de trabajo para compartir experiencias.