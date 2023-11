La plaza de toros de Castellón se convertirá este domingo a las 12.00 horas en el gran escenario donde se disputará la tan esperada final del Campeonato de España de Recortes. La gran cita de la temporada taurina, la última parada del año para los mejores especialistas en recortes, quiebros, saltos… reunidos en un espectáculo donde se vivirá la emoción al límite porque está en juego ese codiciado trofeo que acreditará ser el mejor recortador de España.

La flor y nata. Solo quince elegidos de setenta y cinco participantes arriesgarán su vida en un festejo que promete mucho. Los mejores del mundo van a darlo todo en la arena porque cada uno de ellos ansía tener este trofeo en sus vitrinas, que supone todo un reconocimiento al alcance de muy pocos y que otorga prestigio y categoría.

La final estará reñida porque nadie se va a dejar ganar la pelea. Hay nombres tan consolidados como los del popular Eusebio Sacristán Use, tres veces Campeón de España, un portento de facultades que no da nada por perdido hasta el último momento, ni cuando ya el toro aculado en tablas y vencido pide el cambio, pues es ahí cuando Use entra en acción con ese salto impulsado de parado y exento de carrera que tantas plazas ha puesto en pie a lo largo de su carrera. «Castellón me quita el sueño desde niño, siempre he querido ganar en esa plaza y nunca lo he conseguido, espero que sea este domingo», afirma este vallisoletano de 33 años. Aunque ya sabe lo que es una final, un festejo así «motiva y exige mucho porque sientes miedo a defraudar al espectador y mucha responsabilidad». Es consciente de la competencia, por eso augura que este concurso «va a ser una bomba».

Para un festejo de esta categoría se ha elegido una ganadería de igual rango. El toro es la base del espectáculo y no debe fallar. Toropasión ha reseñado seis toros de la divisa de José Enrique Fraile de Valdefresno. Para un experimentado recortador como Use, esa divisa «es la número uno en recortes». Los seis toros son serios, dignos de una plaza de primera categoría. La tierra más taurina de España en cuanto a festejos populares exige una presentación así. Para el ganadero, ser partícipe de un festejo de esta magnitud «siempre es una responsabilidad». Para José Enrique, el secreto de su éxito está en «buscar el toro con emoción y vibración».



Los de casa

Quienes no se lo van a poner fácil son los de la tierra: Rampeta, Rober Alegre y Noel Ribera van a defender su feudo con amor propio. Los tres llegan en un momento dulce tras una excelente temporada, espoleados además por la última semifinal celebrada en Las Ventas donde firmaron una actuación deslumbrante, sobre todo Rampeta, que alzó el título de campeón en la primera plaza del mundo. «Va a ser una batalla de las de verdad», admite Rober. Para Rampeta, «este título es el que cualquier recortador sueña con ganar». Oliver García o Balotelli, son otros nombres clásicos que aportarán su veteranía al festejo.

El contrapunto a esa lista de clásicos veteranos lo pone un puñado de jóvenes talentos que vienen arreando fuerte. Cargados de ese impulso, a veces inconsciente que da la juventud, de esa fuerza pura, virginal e incluso ingenua de los que se inician en este mundo, son los que aseguran una final de infarto, en la que pondrán al límite cada recorte. Antonio Torrecilla, Diego Almarza, Marcos Abad o Mikel Vallejo son algunos de ellos. La final promete.