Mariana Enríquez: "Hay algo muy curioso en Occidente, vivimos en sociedades cada vez más seguras y tenemos cada vez más miedo"

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) es la autora de la premiada novela 'Nuestra parte de noche' y de los cuentos 'Las cosas que perdimos en el fuego', clasificados en el género de terror. Hace un año se publicó 'El otro lado', una recopilación de sus artículos periodísticos. La escritora ha participado este pasado martes, 7 de noviembre, en el ciclo Conversaciones con el periodista Sergio Vila-Sanjuán en el Museu Fundación Juan March en Palma.

Siendo una mitómana, ¿cómo vive ser usted el centro de atención y los encuentros con sus fans?

Bien, bien, todavía no se apareció ningún fan extraño ni nada que se le parezca. Al contrario, son todos muy amables y yo tengo la suerte de no ser muy tímida, con lo cual no me siento agobiada para nada. Lo único que es un poco complejo para mí es que lleva mucho tiempo y a veces digo que podría estar escribiendo o en otra situación, y me cuesta manejar eso.

Ha declarado que se siente más periodista que escritora. ¿Sigue siendo así a estas alturas de su carrera?

A estas alturas no, pero porque hace mucho que estoy trabajando solo como editora [del suplemento Radar del diario 'Página/12'], no escribo periodismo. Creo que el periodismo es un oficio de escritura. A estas alturas escribo más ficción que periodismo, y en periodismo, sobre todo, leo y edito.

¿Aún se sorprende en el ámbito de la cultura?

Sí, hay libros que me sorprenden mucho, que los leo y que me gustan mucho y que me dan ganas de seguir leyendo a ese autor sorpresa. Hay una autora cubana muy joven que se llama Elaine Vilar Madruga y que me parece extraordinaria, una escritora argentina, Camila Sosa Villada, también la leí y uff... Otro escritor argentino que se llama Diego Muzzio, que escribe terror y me parece brillante... En literatura me pasa mucho. En música, que es lo que más me gusta, yo soy muy fan de artistas relativamente jóvenes y populares. Me gusta Lana del Rey, Mitski, Taylor Swift. Esto me lo regalan los fans [muestra unas pulseras]. Dije hace un tiempo que me gustaba Taylor y, de repente, cada vez que viene un fan me regala una pulserita.

¿Por que ella las lleva?

En una canción ella nombra las pulseras de la amistad y las fans decidieron hacerlas con letras de sus canciones. El fenómeno de ella me sorprende porque por fin hay una artista mujer, bueno, antes estaba Madonna, que es claramente la persona dominante en el mundo sin discusión. Y me parece que es un fenómeno muy interesante desde todo punto de vista. En Argentina, hay un candidato de derecha que puede llegar a ganar las elecciones y las fans de Taylor están en contra y están haciendo mejor campaña que los políticos, es alucinante.

¿Ese político es Milei? Porque le iba a preguntar si esa es una de las caras del terror...

Sí, sí... Yo creo que es una de las caras de la locura y sí, a mí me da miedo la posibilidad que él gobierne, pero no tanto sobre mí personalmente, sino por la capacidad de que pueda llevar a cabo el gobierno que tiene en la sociedad argentina, que es muy resistente, muy de protestar, que no es una sociedad donde tú puedas imponer ciertas cosas. A mí me da miedo una presidencia violenta. Si fuese otra propuesta de derecha, como hay en Argentina, me puede parecer una transición muy ordenada, pero en este caso es muy extremo. Eso es lo que me da más miedo, el caos y la posibilidad de desenfreno social.

Y personalmente, ¿qué le causa miedo?

A mí, a Mariana Enriquez, la enfermedad, el deterioro y, socialmente, la violencia, siempre. Sí. Quizá porque crecí en dictadura y tenía una violencia latente, que era muy cercana y muy lejana, porque la dictadura argentina no era muy obvia...

Pero sabía que estaba ahí...

Sabía que estaba ahí, y después lo supe realmente, porque cuando la dictadura termina empiezan los juicios a la Junta y hay una catarata de información, que recibes a los 12 años, o menos, que era explícita incluso, porque también era una forma del Gobierno de ese momento, como tenía que llevar a cabo algo tan complejo como juzgar a los dictadores y meterlos presos, cosa que se logró, para tener una sociedad que supiera qué pasó, claramente.

No resulta extraño que escriba relatos en los que el terror está muy presente.

No, para nada. Y además creo que hay algo muy curioso en Occidente, donde vivimos en sociedades cada vez más seguras y tenemos cada vez más miedo. El miedo es una sensación mucho más presente que en otros momentos. Yo creo que en parte es porque está muy claro que se podría vivir mejor.

¿Por qué es tan infrecuente que las mujeres escriban terror?

No sé si es tan infrecuente como poco visible. Lo que pasa es que se espera de las mujeres que escriban ciertas cosas, que van cambiando, en un momento puede ser autoficción, en otro novela histórica, en uno reflexiones sobre ser mujer... Quizás hay un montón, pero no se las publica o no se las ve, o publican en lugares más independientes...

Tampoco el terror es un género muy masivo...

Exactamente. El terror es Stephen King, hay un escritor de terror, que es un genio, pero es uno.

En sus artículos periodísticos utiliza mucho el humor.

Yo creo que el humor es parte de la vida, porque la vida es muy absurda en muchas ocasiones y también hay temas en los que viene muy bien social y psicológicamente restarles seriedad y peso. Durante muchos años escribí una columna personal/de mujeres, y lo que tenía muy claro es que no tenía ganas de victimizarme. La risa tiene implícito un desafío, una burla. El humor fue una cosa más rebelde que catártica, reírse de cosas que se supone que deberían herirte o molestar. Y también ironizar un poco sobre lo absurdo que son estas situaciones.

¿Es verdad que algunos personajes suyos están inspirados en personas reales y conocidas?

Sí, les hago castings...

El protagonista de ‘Nuestra parte de noche’ [Anagrama], ¿En quién está inspirado?

Alexander Skarsgård. También tiene algo de otros: de Guillaume Depardieu, de Viggo Mortensen, depende del día. Mucha gente me pregunta por qué el protagonista es sueco, pero en esa zona de Argentina la inmigración del norte de Europa es enorme. Y en parte por cómo sufre el personaje, no quería que fuese una persona racializada porque me parecía que era sobrevictimizarlo, una metáfora muy obvia.

Acaba de publicar un libro en Chile.

Sí, básicamente es una biografía mía como fan de una banda [Suede] que tiene que ver con los años 90, con ser fan y el fandom.

¿Qué otros proyectos tiene?

Tengo un libro de cuentos listo que va a salir por Anagrama, supongo que pronto.

¿Cuentos en su estilo?

Sí, pero son más largos, los personajes son un poco más grandes de edad, pero sí, en mi estilo de siempre.

Es muy fan de Nick Cave, ¿sigue sin verse capaz de entrevistarle?

No, nunca. Lo tengo en la manito [enseña un colgante con una mano roja], 'Red right hand', de la canción. Tendrá que venir él. Se ha vuelto como una especie de tabú personal.