Un diàleg entre les obres de dos artistes, però no un diàleg qualsevol. Cos i ficció és l’última proposta expositiva que es pot visitar a l’Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació de Castelló –es va inaugurar el passat dijous– i en ella l’art de la barcelonina Adriana Guiteras i la castellonenca Lara Ordóñez –qui recordem va guanyar el PremiMARTE 2023 a una artista de la província– es troben, parlen i es miren cara a cara fins al 6 de gener.

Les joves creadores protagonitzen una exposició que, com assenyalen els responsables del projecte ReViuLes Aules, «comparteix materialitats i processos» i on la «ficció es converteix en l’estratègia que qüestiona la distància entre el real i el (im)possible». A més, les dos «tracten el potencia ficcional dels cossos, des de l’allunyament de la visió androcèntrica», expliquen, al temps que remarquen el fet que, entre les peces presentades en esta proposta expositiva, la pràctica curatorial de la qual ha estat a càrrec de Dilalica, «existeix un diàleg que reflexiona sobre les possibilitats de reptar els límits del ja preestablit i eixampla els espais de definició d’aquests, ja siga a través de la subversió d’un material o del cos com a entitat construïda socialment».

Els treballs

Ariadna Guiteras presenta una instal·lació tèxtil així com una sèrie de collages. L’artista explora, d’una banda, el cos en relació a la gestació i maternitat des d’una visió queer i, per una altra, la construcció de la idea de cos des de la medicina occidental. A més, advoca per una fragmentació: un collage de formes i contingut, que qüestionen la concepció uniforme i preestablida del cos per a aconseguir altres possibilitats. D’altra banda, la creadora de Barcelona ofereix també una «esculto-criatura» que empra un enxaix d’elements sostinguts per nusos i fil. Les benes trenades d’aquest cos frankenstinià remeten a allò reparador o terapèutic, visibilitzant la sensació d’estranyesa respecte al cos uniforme en favor d’un cos compost, conglomerat.

Per la seua banda, la peça Teixit Col·lectiu I de Lara Ordóñez té la particularitat que es teixirà a mesura que avance la mateixa exposició, tant per la pròpia artista com pels assistents a l’exposició que romandrà oberta fins al pròxim 6 de gener, en un acte de manipulació intencionada. L’acte de teixir implica tocar els fils i les fibres amb les mans i dits, entrellaçant espais aparentment desconnectats amb el moviment del cos. Aquesta labor realitzada a diverses mans genera un espai d’intercanvi d’experiències on els testimonis tèxtils interactuen per a generar nous discursos, entesos des de la col·lectivitat. A més, Ordóñez presenta Self Head Hug, Self Hug I i Self Hug II, tres peces que conformen un conjunt de braços que s’envolten i s’arrepleguen sobre si mateixos, remetent a l’acte d’abraçar com a codi de llenguatge corporal a través del qual ens reconeixem.