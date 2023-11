El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha presentat la VI edició de la Biennal de València Ciutat Vella Oberta, que reunix l'obra de 28 artistes amb l'objectiu de donar visibilitat a la producció artística valenciana i els diàlegs existents en el circuit d'art propi.

El col·lectiu Biennal de València Ciutat Vella Oberta celebra el seu desé aniversari amb esta nova mostra, que està disponible fins al 17 de desembre a la sala Contraforts del CCCC, amb accés lliure.

Es tracta d'un projecte format per artistes, agents culturals i teòrics de l'art que tix una xarxa d'accions multidisciplinàries per a connectar els tallers dels artistes amb els espais públics, i per a fer-ho convida la ciutadania a la reflexió, impulsant la renovació de les arts i fomentant la integració social.

Lloc de trobada

«El Centre del Carme és un lloc de trobada de mirades audaces, amb l'esperit de plantejar als públics el repte d'anar més enllà, d'atrevir-se a observar la realitat des de noves perspectives. En eixe lloc ens trobem amb la Biennal de València Ciutat Vella Oberta per a, a més, mantindre la nostra tasca de visibilitzar els artistes contemporanis de l'escena valenciana», apunta el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

«En esta nova edició fem un balanç positiu, ja que ha anat augmentant el nombre d'artistes participants i tallers que proposen noves activitats. La Biennal creix gràcies a la participació de centenars d'artistes que s'involucren en la transformació de la realitat, al suport d'institucions, centres, fundacions i tallers, dels nostres patrocinadors i del públic», assenyalen des de l'equip de Biennal de València Ciutat Vella Oberta.

La present edició mostra una renovació de les temàtiques que estimulen els artistes a reflectir de manera crítica l'actualitat, explorant noves narratives de gènere o la unió entre art i escriptura, on s'ha pres com a referent la figura del poeta Francisco Brines, a qui Biennal de València Ciutat Vella Oberta ha plantejat el seu particular homenatge.

Els artistes

Les obres que componen la mostra formen un ventall de tècniques analògiques i digitals, disciplines i mirades, plasmades per un elenc de 28 artistes, on destaca la presència del castellonenc Jota Izquierdo, a més de Fernando Ayelo Hernández, Anca-Luiza Sirbu, Tham Casany, Víctor Solanas-Díaz, Juan Antonio Alcántara-Benavent, Pablo Mateo Folgado, Miguel Castillo Oñate, Diego Vidal, Jaime López Molina, Adan Argibay i Miguel Hernández Sáez.

Així mateix, estan representats en la mostra la també castellonenca Lucía Moya, Roger Sanguino Barnús, Manuel Martí Moreno, Avelino Martínez Simón, Hernando Urrutia, Mario G. Saliner, Apotropia, Irene Lario, Rafa de Corral, Miguel David, Martín Javier Núñez López, Jacobo Eid, Paula Pupo, Darío Machín González, Emiliano Mosciaro i Xavier Carrillo.