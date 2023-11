Rober Alegre: «Un toro me puede matar, pero se disfruta tanto que te olvidas de ello»

Hace 15 días, Rober Alegre se proclamaba campeón de España de recortadores, título por el que llevaba soñando y peleando nada menos que 18 años. Un galardón que se adjudicó después de ganar en Castelló una de las finales más disputadas de los últimos años, frente a un Use titánico que buscó su anhelado cuarto título incluso poniendo en riesgo su propia vida.

Pero el de Puçol, aquel niño prodigio que se ha convertido en un experimentado y seguro recortador, puso a todos de acuerdo con sus recortes de máxima reunión en los que pareció fusionarse con el toro. Su manera de andar con torería, de ofrecer todas las ventajas al toro, con un gran conocimiento de terrenos y un temple superior para ajustarse, le han sentado ahora en el cetro del toreo a cuerpo limpio.

—¡Enhorabuena, campeón!

—Muchas gracias. Llegaba a Castelló con unas sensaciones muy buenas y al final se cumplió lo que tanto he buscado, aunque no fue fácil. Me quedo con la semifinal, que fue de ensueño, mis compañeros salieron a cara de perro y el nivel era el de una gran final.

—¿Cómo lo celebró?

—Tranquilo y con los míos. Ellos saben de mi lucha y esfuerzo por conseguir este premio, que era mi sueño desde hacía años. Ha sido una gran recompensa a tanto tiempo de lucha, tantos concursos hechos, tantos kilómetros… Es una vida dedicada a ello.

—Además de la copa, ¿hubo una recompensa económica?

—Sí, un premio de 2.500 euros, que para mí no es lo más importante. No hacemos esto por dinero, no vale la pena, recortamos por satisfacción personal y una afición tremenda. Reconozco que es muy poco dinero, pero es que en los concursos normales suele haber mucho menos. Absolutamente nadie es recortador por dinero, lo hacemos por disfrute.

—¿Y no se piensa que un toro puede sesgar su vida?

—Disfrutas tanto que te olvidas de que tu vida corre peligro. Yo sí pienso que un toro me puede matar porque son tantos los años que llevo en esto, que he visto de todo y sé lo que un animal así te puede llegar a hacer. Quienes no piensan en la muerte son los chavales que empiezan, los que no saben que lo mejor que te puede hacer un toro es dejarte un mes en un hospital.

—¿Cuántas cornadas tiene?

—Tengo solo dos y toco madera. Me considero precavido, o mejor dicho, te diría que me siento seguro. Soy de los recortadores que hace muy pocas locuras, quizás es porque pienso en mi familia, en el trabajo… no sé, serán los años o la madurez. Puedo decir que de momento, he tenido mucha suerte y no me han herido casi los toros.

—La juventud es ignorante, a veces temeraria. ¿Qué opina?

—De la ignorancia nace la pureza. Eres más puro porque lo haces como realmente lo sientes, sin pensar en las consecuencias. Pero siendo realista, los que salen a carta cabal en cada concurso, duran muy poco. Esa es la realidad.

—Rober Alegre también ha pasado por esa etapa alocada de la juventud. ¿Cómo era?

—Sí. Justamente, el otro día cuando gané el concurso, me mandaron unos amigos de Trillo (Guadalajara) un vídeo mío con 15 años recortando un toro con una entrega que era fruto de mi ignorancia, todavía no sabía a esa edad lo que un toro te podía hacer...

—Y ahora, que es todo un veterano, que ya ha conseguido alcanzar casi todas sus metas en el mundo del recorte, ¿cómo ve su futuro inmediato?

—Con la edad tienes dos caminos: la retirada, que te llega cuando eres más consciente de las cosas y del peligro que esto conlleva. O que la experiencia y el conocimiento te llevan a disfrutar mucho más de cada concurso, a afrontarlo con mayor tranquilidad. Te debo confesar que este campeonato sí lo he vivido con una mayor responsabilidad porque sabía que podía ganarlo por el nivel al que había estado este año en las otras eliminatorias previas. Fui un poco más nervioso porque sabía que no me tenía que conformar con un segundo premio como el año pasado.

—¿Qué camino va a escoger?

—Nunca se me he pasado por la cabeza retirarme, cada vez que empieza una temporada lo hago con más ilusión. Me motivan los retos y ahora me ronda uno en la cabeza que me entusiasma mucho y es defender el título lo máximo posible. Ahora tengo que demostrar cada vez que salgo al ruedo por qué soy el campeón de España.

—A los 15 años participó por primera vez en un concurso de recortes. Fue en 2005, en una época dorada de estos festejos que comenzaban a despegar. Desde entonces hasta ahora, ha competido con varias generaciones.

—He pasado tres generaciones de recortadores. Y ha cambiado mucho este mundo porque cada uno de nosotros, que salíamos como novedad, le dábamos una vuelta de tuerca más hasta que se ha llegado actualmente a un nivel muy alto, con una exigencia realmente tremenda, en el que eres uno más si en cada recorte el toro no te arranca la camiseta.

—Aquella primera etapa en la que Rober Alegre irrumpió como un niño prodigio, la baraja de recortadores era de categoría: Rubén Palomino, El Blanco, José Carlos Corpas, Marcos Teijón, César Palacios… ¡Qué tiempos!

—Muy buenos. Cada uno tenía su personalidad y no se parecían en nada, y la competencia era terrible. Rubén era muy puro en el recorte, El Blanco y Palacios eran muy buenos al quiebro y ninguno de los dos se parecía al otro. Ahora está todo demasiado mecanizado, falta personalidad y estilo propio.

—¿Quién de todos era su ídolo, su espejo en el que mirarse?

—Rubén Palomino. Llegué incluso a coincidir un par de años con él antes de que se retirara. Me fijaba mucho en su estilo a la hora de recortar, que lo hacía con ese estilo personal de juntar los pies y ponerse de puntillas… Cuando entrenábamos en el carro siempre quería ser él, era mi espejo.

—¿Cómo lleva la popularidad?

—No es algo que me encante, pero tampoco me disgusta. Lo tomo como un reconocimiento. Es normal, después de tantos años en esto, mucha gente te reconoce.

—Por cierto… ¿guardará la camiseta con la que ganó este título?

—Va a ser la única de todas las que tengo que me voy a enmarcar para guardarla en un rincón de mi casa, porque fue un día histórico en el que pude cumplir el sueño de cualquier recortador. Es un día que no voy a olvidar en la vida. Por eso voy a guardar esta camiseta de Castelló como oro en paño.

—El dorsal no era el mejor. Un número no apto para supersticiosos. ¿O no le importa?

—No soy supersticioso y cuando me salió ese número, me dio buen bajío. De hecho, el speaker nunca lo dice, siempre habla de 12 más uno. No me importaba, la verdad. De hecho creía que ese número todavía me iba a dar algo más de suerte y así fue. Ese día se juntaron los astros para ganar el título más importante de mi vida.