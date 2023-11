El Consell Valencià de Cultura celebra cada any, pel volts del 21 de novembre, el Dia de la Música. Enguany ho fa amb un programa doble: el 22 al migdia, a les 12 hores, concedirà la Medalla d’Honor de la institució a la Capella de Ministrers. I en acabar l’acte formal, que no serà llarg, els músics tocaran i cantaran algunes peces del seu repertori des del vestíbul del Palau de Forcalló, la seu del CVC. L’entrada als dos actes serà lliure, per descomptat.

Algú podria pensar que la Capella de Ministrers no cal presentar-la, però en el país nostre no són tantes les coses que es poden donar per sabudes; per això en parlarem una mica.

Es tracta d’una formació de músics creada per Carles Magraner el 1987 que treballa sobre el patrimoni musical anterior al segle XVIII. L’investiga, el treballa i ens el torna a la vida. Ho podem comprovar en cada una de les seues actuacions, en cada enregistrament, 68 fins ara. En deixa constància no solament a nosaltres, sinó arreu del món en concerts que fa per tota Europa, Amèrica, Àsia i el nord d’Àfrica. Sense por d’equivocar-nos, estem davant d’una formació de les millors del món en el seu camp.

Educació en la música tradicional

N’hi ha més. El CVC també ha valorat el compromís de la Capella de Ministrers amb les idees de restitució i educació sobre la música culta i tradicional valenciana i de la Corona d’Aragó en general, amb totes les influències de les cultures musicals pròximes. Des dels trobadors fins a Martín i Soler (i encara més ençà), són segles que ens han llegat una riquíssima herència musical que la gran majoria de la societat no coneix.

Contra el desconeixement d’estos repertoris combat la Capella de Ministrers des de la qualitat i sense renúncies de cap mena. Per això el CVC creu arribat el moment que la societat valenciana i les institucions que la representen li ho reconeguen. I, més important encara, que facen seua la música que la Capella els ofereix i que s’ensenyen a transmetre-la com ella ho fa, amb una exigència que és, en el fons, una declaració cívica.