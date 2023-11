La Diputació de Castelló continua fent una aposta decidida per la cultura i ha organitzat un cicle de concerts corals per a commemorar les festes nadalenques a la província de Castelló. Així ho ha anunciat el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, coincidint amb la celebració de Santa Cecilia, patrona de la música.

En este sentit, el diputat de Cultura ha manifestat el pes que té la música a la província de Castelló i ha assegurat que l'objectiu d'esta iniciativa és «promocionar la nostra terra a través de la cultura de qualitat i de la música, sense oblidar als nostres artistes». Així mateix, ha destacat que «la música plena de felicitat i il·lusió cada racó d'esta província, terra de bona música i grans artistes, i des de la institució provincial hem treballat perquè en estes dates de Nadal es cree un vincle especial entre la música i el ciutadà».

Així doncs, el primer cicle de concerts corals comptarà amb la interpretació de nadales compostes per la castellonenca Matilde Salvador. Un repertori musical que es canta cada any en el tradicional Betlem de la Pigà, un espectacle «molt volgut i arrelat en el públic que, any rere any, ompli les butaques del Teatre Principal de Castelló», ha expressat el diputat provincial.

Matilde Salvador, sempre en el record

Alejandro Clausell ha defensat que iniciatives com esta, posada en marxa per la Diputació Provincial de Castelló, a través del seu servei de Cultura, són una prova clara que «la nostra província és vida i il·lusió», per la qual cosa ha posat en valor les nadales, i ha manifestat que «són una part important del patrimoni cultural de la nostra província». Així mateix, ha destacat el magnífic repertori musical de l'artista Matilde Salvador «referent a la província de Castelló» i ha assegurat que «és molt important preservar i difondre pels nostres municipis la música de Matilde Salvador».

Així doncs, el cicle de concerts estarà a càrrec de la formació Música Viva de Nules i comptarà amb solistes i un narrador que, tal com ha explicat el diputat provincial, «introduirà les diferents peces musicals pertanyents al conegut Betlem costumista», que són les següents: Nadala dels xiquets; Al·leluia; Nadala primerenca; Nadala del desert; Nadala de la crida; Nadala del cacauero; Nadaleta de les beates; Cançó de bres; Nadala dels mariners; Cançó dels pastorets; Nadala dels codonys; Cançoneta del Moro Muça; Cançoneta de la Pigà i finalment, la Nadala del voladoret.

Sens dubte, es tracta d'un concert molt vistós, ja que tots els components del cor realitzen les actuacions amb la mateixa vestimenta que utilitzen a la representació teatral. Però és que, a més de la música, interpretada amb gran delicadesa, i del text recitat pel narrador, al llarg de la representació del Betlem es poden veure plasmades diferents figures entranyables de l'antiga, i no tan antiga, societat castellonenca a través d'unes escenes que transcorren en paratges castellonencs molt coneguts.

Un recorregut

D'esta manera, la Diputació de Castelló farà difusió de les nadales per tota la província. En esta ocasió, els escenaris triats per a la primera edició del cicle de nadales són el Teatre Municipal de Morella, la Capella de l'Església Sant Bertomeu de Benicarló, l'Auditori Metropol de Torreblenca, el Saló Multifuncional de la Pobla Tornesa, l'Església Parroquial Sant Joan Baptista de Vall d'Alba, l'Església de l'Assumpció de Xilxes, així com també l'Església Parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció de Llucena. «A més de gaudir de la música presenciant els concerts, gràcies a este cicle es facilitarà que els assistents coneguen més estos enclavaments i puguen visitar els diferents municipis, així com participar en altres activitats programades per a estes dates tan assenyalades», assenyala el diputat de Cultura.

Programa

El primer cicle de concerts corals s'iniciarà el divendres 2 de desembre a Morella, a les 18.00 hores. La segona interpretació tindrà lloc a Benicarló el divendres 8, a les 20.00 hores. A més, el dia 9, a les 19.30 hores, així com el diumenge 10 de desembre, 19.00 hores, les nadales s'interpretaran a Torreblanca i a la Pobla Tornesa, respectivament. Així mateix, el divendres 15 de desembre, Vall d'Alba acollirà el concert musical a les 20.00 hores. Mentre que ja en la setmana de Nadal, serà primer Xilxes el divendres 29 de desembre i després Llucena, el dissabte 30 de desembre, els qui abans d'acomiadar l'any 2023 acullen en els seus municipis el primer cicle de concerts. Els dos se celebraran a les 20.00 hores.