El escritor de Pan para las luciérnagas Diego Peris Lleó ha sorprendido con la presentación de su nueva novela El Sexto Marjal este sábado 25 de noviembre a las 12.30 horas en el IES Miquel Peris i Segarra (Grao de Castellón), donde se formó en épocas pretéritas. Un lugar que evoca nostalgia para el joven creador de historias. Una ubicación que inspira formalidad a su vez que familiaridad.

Al evento, han acudido 200 personas de entre 18 y 80 años, ya que la presentación iba destinada a todos los públicos. Entre los asistentes al recinto institucional, han asistido personalidades relevantes como José Antonio Lleó, presidente de la Gestora de Gaiatas y presidente de la gaiata 18 Crémor; José María Llanos, presidente del grupo parlamentario Vox Comunitat Valenciana en las Cortes Autonómicas así como otros miembros del ámbito político del PSOE de Castellón. Familiares y amistades del autor y ciudadanos han encontrado en la presentación una apuesta por la cultura local.

Desde la institución pública, la directora Alicia Fernández ha agradecido al autor por escoger el IES Miquel Peris i Segarra como localización de la presentación, ya que, como Fernández ha manifestado, ha sido la primera vez que se ha apostado por eventos de esta índole.

Después de proyectar un vídeo acerca de la marjalería valenciana, la filóloga y escritora María José Martínez ha transmitido unas palabras de reconocimiento al autor acerca de su parva, pero sustancial trayectoria. Además, ha divulgado su ínfula hacia Peris, ya que ha sido una de las exiguas personas que han tenido la oportunidad de leer la novela previamente a su presentación. El Periódico Mediterráneo también ha tenido el mismo privilegio.

El evento se ha completado con un «vino de honor» en el que el escritor ha invitado a los asistentes a un aperitivo para saciar la bucólica que tan pronta surge debido al momento en el que ha finalizado la presentación, poco antes de las 14 horas. Además, ha firmado los libros de las personas presentes que habían adquirido su novela.

Tal y como en el 2022 sucedió, Diego Peris se ha mostrado nervioso durante la entrevista en exclusiva con El Periódico Mediterráneo. Puede parecer inusitado, puesto que en el escenario se muestra totalmente confiado y natural y, detrás de una grabadora, denota sobresalto y carece de quietud por ese exceso de movimiento incesante.

Género, sinopsis y público al que va dirigido

No obstante, hay cosas que sí cambian. La novela es un thriller, no hay margen de error. Esta vez no hay oscilaciones. En este libro reina el suspenso, el misterio y la acción. De asesinato en asesinato, un conjunto de protagonistas buscará al despiadado homicida que oscurece la costa alicantina y que permanece en la sombra con una venda expuesta en sus ojos.

«Cuanto menos se avance al gran público, mejor. La única limitación que pondría para leer la novela como mucho sería etaria. No es una novela juvenil ni recomendable a aquellas personas que se estén introduciendo en los mundos que abarca la literatura, por lo demás, la incógnita, el morbo y la duda es algo propio del código genético de los seres humanos y, por lo tanto, a todo el mundo le resulta atractivo encontrar un misterio y sobre todo resolverlo», sostiene el autor.

Peris no vacila cuando admite que esta novela es una de las mejores que ha escrito y escribirá porque toda historia ha de tener «un gran principio», «un gran final» y precipuamente «un buen entramado». Y su libro responde a todas estas peticiones. Así mismo, también reconoce que le agradaría que sus novelas, que previamente guioniza, fuesen destinadas además de forma audiovisual traducido en películas o, incluso, series.

Inspiraciones

En el periodo de estro, no se ha inspirado en ningún caso verídico. «Y menos mal», apunta. Esto es porque supondría que la Comunitat Valenciana se sumase en un universo nebuloso y sombrío.

El autor se ha nutrido de grandes títulos como Seven o el Silencio de los Corderos. No obstante, siempre intenta inspirarse en circunstancias y «en lugares poco peculiares para este periódico», ya que se desarrolla «cerquita de aquí», en la costa de la provincia de Alicante, entre Jávea, Dénia, Moraira y otras localidades cercanas.

De hecho, como el propio nombre indica —El Sexto Marjal— todo lo que son marjalerías, humedales, acequias y este bioma paisajístico tan característico del litoral valenciano forman la gran parte del escenario de esta novela, por lo que estas ubicaciones no pasarán inadvertidas para la gran mayoría de lectores que adquieran el libro. Cabe destacar que se ha abastecido en la manera de «entremezclar en el sadismo de los relatos la calma de la descripción con la celeridad de los hechos contados propia de Carmen Mola».

Portada y contraportada

El artista encargado de la portada y contraportada aparte de formar parte de la familia de Peris, «es un fantástico pintor». Ese es Carlos Lleó quien ha plasmado su arte de nuevo en el libro del joven como naturalmente hizo con el anterior.

«Espero que esté dispuesto a seguir haciendo la de los próximos. Estoy contento con el resultado. Se buscaba trasladar las dos caras de una misma moneda en la portada y la contraportada, en este caso, la propia marjalería valenciana y los humedales que están tan arraigados en nuestro ecosistema. Su representación más grotesca o tétrica, para la portada y desde un punto de vista más alegre, para la contraportada, que afecta a los cañares y a los juncos, colores más cálidos y bastante menos melancólicos. Esta contraposición cromática tiene una explicación literaria que animo a todo el mundo a descubrir en el interior de la novela», afirma el autor, invitando a devorar esta recién novela a punto de cocción y disponible en librerías de Castellón, que ha atraído a numerosas personas dispuestas a descubrir qué esconde El Sexto Marjal.

En el proceso creativo la inspiración, la imaginación y los momentos de cada persona son determinantes, por lo que Peris puede desvelar al público que no desiste: «Mis ansias por escribir muchas más novelas no cesan». Revela que actualmente continúa escribiendo otra novela, sumergiéndose en un proyecto totalmente distinto, que le hace «mucha ilusión», pero al mismo tiempo le causa «cierta inquietud».

«El próximo año 2024 no habrá ninguna novela. En 2025, quién sabe, es muy posible, pero el año que viene seguro que no será. Necesito cocinar a fuego lento porque exige muchísimas horas y muchísimos meses de guionización y espero poder contar pronto mucho más a este periódico porque, insisto, creo que es probablemente el proyecto literario de mi vida y ojalá vaya cuajando. Hablamos de más de un libro, no voy a decir cuántos, pero, por primera vez mi próxima historia de un mismo universo se reflejará en más de un libro…», anuncia en exclusiva para El Periódico Mediterráneo.