El festival gastro-literari Morella Negra com la Trufa ja prepara la seua novena edició que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de febrer. Així, La canyeta literària, associació organitzadora d’este certamen, ja treballa junt amb l’Ajuntament per a acollir esta nova cita amb els diferents panells i activitats amb què contarà, així com la nova imatge que l’il·lustrarà. A més, el jurat del premi Tuber melanosporum ja llig els llibres candidats al guardó de 2024 i anunciarà els i les finalistes durant el mes de gener.

L’organització d'aquesta cita ja referent a nivell nacional treballa ja en la programació de la seua propera edició per tal de configurar un festival d’interés màxim amb una mescla de personalitats del món de la novel·la negra amb altres d’emergents. Així, la taula Forces de l’ordre km 0 tindrà una segona edició dins del festival 2024 a causa de l’èxit de l’any anterior. També comptarà amb el vessant que el distingeix d’altres cites literàries com és la gastronomia. La trufa adquireix protagonisme amb la sala de degustació gastro-literària Sergio Beser, on conversar en un ambient distés i compartir impressions sobre els temes tractats durant el festival, a la vegada que es degusten els plats i pinxos elaborats amb la trufa negra dels Ports, producte característic de la gastronomia de la zona. Un festival consolidat L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, destaca que «es tracta d’un festival que s’ha consolidat al calendari cultural de la ciutat i on venen persones de renom dins d’este característic i popular gènere literari». El primer edil explica que «des de l’Ajuntament de Morella oferim tot el suport a iniciatives com esta, les quals apropen la literatura al públic general amb una gran quantitat de panells durant els tres dies del festival». A més, aprofita per a «convidar a totes i tots a vindre a Morella del 23 al 25 de febrer i disfrutar d’esta cita que ja compleix nou edicions i de la ciutat de Morella». D’altra banda, Jorge García, comissari del festival gastro-literari Morella Negra com la Trufa, vol «agrair el suport de l’Ajuntament perquè Morella albergue la nova edició de Morella negra», al temps que afegix que «des de l’organització ja fa dies que treballem en la programació amb primeres figures de la novel·la negra i del True Crime o oferir una novena edició completa i molt interessant».