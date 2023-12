Els Amics de les Arts van tornar, per fi, a pujar-se als escenaris aquest 2023 després d’una temporada en silenci on estaven preparant nou disc i treballant amb projectes musicals diversos.

El retorn a la carretera, i als concerts en directe, d’un dels grups més estimats de Catalunya, únics per la seua connexió amb l’audiència i referents musicals d’un públic ampli i intergeneracional, farà aturada a Castelló aquest 2 de desembre, a partir de les 20.00 hores, concretament a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos gràcies al cicle Un món de músiques que organitza l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret han preparat un repertori de grans èxits de la banda en aquest retorn. Així, la de hui és una oportunitat única per escoltar en directe, a més dels temes de sempre, les cançons del seu nou disc, que van publicar el març passat sota el títol Allà on volia (Pistatxo Records, 2023)

Un disc de capçalera

Els pocs privilegiats que ja l’han pogut assaborir en viu i en directe diuen que es tracta d’un treball «molt Amics» que els seguidors faran seu ràpidament. Sense cap dubte, ha estat un dels llançaments més esperats de l’any.

Els polifacètics i carismàtics Els Amics de les Arts, que es troben en un gran moment de la seua carrera, en la qual estan posicionats com un dels grups més sòlids de la música en català i més estimats pel públic. Del nou projecte discogràfic se sap que presenta cançons que porten títols com La nit sembla que serà nostra, Citant Mercè Rodoreda o De córrer per tot Nova York, destinades a ocupar aviat un lloc privilegiat al costat d’altres grans himnes de la banda.

El disc està produït i mesclat pel productor escocès Tony Doogan (Mogwai, Belle & Sebastian, Snow Patrol, entre d’altres), tancant la trilogia formada pels últims tres treballs de la banda: Un estrany poder (2017); El senyal que esperaves (2020) i Allà on volia (2023). El màster ha anat a càrrec de Frank Arkwright (Blur, Arcade Fire, The Smiths, entre d’altres) als estudis Abbey Road de Londres.

Les entrades per gaudir d’aquest concert són a 15 euros i es poden comprar en taquilla o al web: ivc.gva.es