El actor y escritor español Pablo Rivero revelará en Onda su último thriller titulado Dulce hogar en una nueva edición de la iniciativa Onda va de llibres que se llevará a cabo el próximo 18 de enero a las 19.30 horas en la Sala La Cassola.

Rivero, reconocido por su papel como Toni Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó de Televisión Española, dará a conocer así la que es su quinta novela negra, género que, dice, «ha sido desde siempre con el que me he identificado por muchas razones: he sido muy miedoso, pero al mismo tiempo me ha gustado meter miedo y consumir historias de terror. También he sido un gran fan de las series de misterio, como el el caso de Twin Peaks. Y resulta una gran satisfacción saber que esa obsesión, ese juego, ahora se ha convertido en mi trabajo».

Al preguntarle sobre qué es lo que más le atrae de la novela negra, el intérprete y escritor afirma que «es el afán y la intriga». «Me obsesionaba con todo lo que me daba miedo», explica, y añade: «Y aunque al principio me parecía incomprensible, una vez iba investigando me daba cuenta de que los seres humanos, una vez están al límite, son capaces de hacer cosas terribles». En ese sentido, asegura el reconocido actor, «es esa mezcla entre el terror y la necesidad de saber» la que, cree, «es la esencia que emana Dulce Hogar».

La novela

Para aquellas personas que todavía no han leído Dulce hogar, la novela plantea la pregunta de hasta dónde estaría uno dispuesto a llegar por construir un hogar perfecto.

Con un estilo preciso y eficaz, Rivero teje una trama perturbadora con personajes complejos dispuestos a arriesgarlo todo.

Tal y como reconocen desde la editorial bajo la que se ha publicado esta novela, Suma, este thriller inquietante «no solo funciona como una crónica social de denuncia sobre la presión hacia mujeres y hombres, abordando temas como la maternidad, la cultura del éxito y la falsa felicidad, sino que también explora los miedos que nos obsesionan, convirtiéndose a veces en morbo y otras en terror». Es por ello que Dulce hogar se puede leer también como una historia sombría y pasional que invita a sumergirse en sus profundidades.

«Me parecía fascinante empezar esta historia de una forma aparentemente feliz y bonita, y que poco a poco se transformase en algo terrorífico e incierto; que desconcertase al lector», asegura Rivero, para quien «la mejor forma de poder mandar un mensaje importante o una moraleja es asegurando que los lectores se enganchen a la historia; y creo que con mis obras, al menos por las reseñas que voy leyendo, consigo esa sensación de desasosiego y de reflexión».

¿Y cómo lograr ese desasosiego? En el caso de Rivero es Julia, la protagonista, la encargada de llevar al límite al lector al tener una atracción voyeur por un chico que la observa y por una serie de temas adicionales que es mejor que desvele el propio lector.

Carrera al alza

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Pablo Rivero dejó una marca significativa en el mundo editorial tras su debut como novelista con No volveré a tener miedo, un thriller doméstico aclamado tanto por lectores como críticos. Su segunda obra, Penitencia, sumergía al lector en el universo de la interpretación y sus entresijos, explorando con maestría una trama envolvente del género. Por su parte, con Las niñas que soñaban con ser vistas Rivero presentó al público una inquietante historia llena de intriga, mientras que con La cría, su cuarta novela, destapó los peligros del sharenting.

Iniciativa potente

El concejal de Bibliotecas y Cultura de Onda, Daniel Álvaro, resalta la importancia de la presentación del libro de Rivero en la localidad. En ese aspecto, el edil afirma que desde el consistorio: «Seguimos comprometidos en acercar a los ondenses los mejores escritores del ámbito nacional mediante la iniciativa Onda va de llibres». «Este thriller no solo se presenta como un fascinante viaje a través de la narrativa de Rivero, sino que también resalta la capacidad de la novela negra para abordar temas sociales significativos», añade.