Hay intriga respecto al sucesor de ‘Future nostalgia’ (2022), que podría seguir la senda disco-pop sugerida en el sencillo ‘Houdini’, si bien despistan las anunciadas complicidades de Kevin Parker (Tame Impala) y Danny L. Harle (Caroline Polachek, Charli XCX). Saldremos de dudas en primavera.

2. Billie Eilish

El tercer trabajo de la autora de ‘Bad guy’ no está agendado, pero se espera para este año, sobre todo después de que ella declarara que está “casi terminado”. Por ahora, ameniza la espera su tema para la banda sonora de ‘Barbie’.

3. Coldplay

Chris Martin y compañía han aprovechado las pausas de su gigantesca gira para grabar ‘Moon music’, álbum que presentan como la segunda parte de ‘Music of the spheres’ (2021). El gurú ‘funky’ Nile Rodgers (Chic, Bowie, Madonna), entre los cómplices. Para mayo.

4. Pearl Jam

Los de Seattle anuncian un álbum de sonoridad dura y directa para primavera, a punto para su nueva gira. Estrenan productor en boga, Andrew Watt, experto en leyendas rockeras tras firmar los últimos discos de Iggy Pop y Rolling Stones.

5. Mark Knopfler

En 2019 dijo que se retiraba de las giras (ya lo veremos), pero sigue creando canciones con discreción y prepara un álbum que será el primero el seis años. El pasado agosto aseguró en su web que vería la luz este año.

6. Nick Cave and the Bad Seeds

El australiano lleva un año trabajando en un disco que, según ha dicho, no será tan electrónico-minimalista como ‘Ghosteen’, ni tampoco una obra de rock en su línea clásica. Posible colaboración de Jonny Greenwood (Radiohead).

7. The Cure

El de ‘Songs of a lost world’ es el cuento de nunca acabar: su primer álbum desde 2008, del que se han fogueado hasta seis canciones en la última gira (y que, dudando hasta la desesperación, Robert Smith ha querido volver a grabar para retocar matices vocales). Disco de aspecto sombrío, poco pop, con fecha de edición todavía imprecisa.

8. Michael Stipe

R.E.M., aquella banda ejemplar, se desintegró en 2011 y Michael Stipe ha ido postergando su estreno como solista. Parecía a punto el año pasado, pero se lo toma con calma. Será un disco con muchos colaboradores y, según ha dicho, variedad de estilos musicales.

9. Green Day

En el 30º aniversario del celebrado ‘Dookie’, el trío californiano regresa con ‘Saviours’ (19 de enero). Temas de adelanto como ‘The American dream is killing me’ auguran que su método pop-punk conserva el don por el estribillo fresco y deslenguado.

10. Liam Gallagher y John Squire

La sorpresa de las últimas semanas ha sido el tándem creado por los exmiembros de Oasis y The Stone Roses, aireada en un primer sencillo, ‘Just another rainbow’, con ecos del Brit-pop y el rock psicodélico. Se supone que un álbum está en camino.

11. Courtney Love

En (casi) silencio desde 2010, la que fuera líder de Hole anunció en otoño que tenía listo su segundo álbum en solitario y que lo iba a lanzar en Navidad. Ha publicado algunos breves fragmentos en TikTok.

12. Vampire Weekend

La banda que llevó el indie-pop a nuevos desafíos con acentos ‘afro’ prevé publicar su quinto álbum a finales de este año. Antes, este mes, debe ver la luz ‘Frog on the bass drum vol. 2’, vinilo grabado en directo en 2019.

13. The Smile

Tras la buena acogida, en 2022, del debut de este proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwood (Radiohead), un segundo álbum, ‘Wall of eyes’, está a punto (26 de enero). Con él, nueva vuelta de tuerca a su art-rock lírico y aventurado.

14. Morrissey

Los fans de The Smiths suspiran por el anunciado ‘Bonfire of teenagers’, disco grabado en 2020 y 2021 con cómplices como Iggy Pop, Miley Cyrus y miembros de Red Hot Chili Peppers, parado tras su ruptura con Capitol. Pero Morrissey ya tiene otro álbum a punto, ‘Without music the world dies’, y busca sello.

15. The Libertines

Un sencillo ansioso y trágico, ‘Run run run’, lanzado en octubre, prepara el camino para el regreso de la descarriada tropa de Pete Doherty. ‘All quiet on the Eastern esplanade’, su primer álbum en nueve años, saldrá el 8 de marzo.

16. Sheryl Crow

En 2018 anunció que no grabaría más discos, pero ha dado marcha atrás: ‘Evolution’ (20 de marzo) tiene aspecto de obra de ‘tempos’ pausados e interioristas. Produce Mike Elizondo (Fiona Apple, Nelly Furtado, Eminem).

17. Shakira

En racha promocional desde hace un año, la colombiana planea regresar en este primer semestre de 2024 con un álbum, siete años después de ‘El Dorado’, que irá más allá del acopio de sus últimos ‘singles’ y ofrecerá material nuevo.

18. Nathy Peluso

Ya serán cuatro años desde ‘Calambre’, y la argentina (radicada en Barcelona) ha ido asfaltando con ‘singles’ el camino hacia un segundo trabajo del que se especula con el título de ‘Bendiciones’.

19. J Balvin

Al anunciado ‘Sonríe estás en cámara’, que debería haber salido este otoño, hay que sumar el que Balvin dijo haber grabado con Ed Sheeran, con “unas veinte canciones” (dos de las cuales ya han visto la luz).

20. Chanel

Casi dos años después de su tercer puesto eurovisivo, Chanel Terrero tiene por fin su primer álbum en la lanzadera. Al grito (salsero) de ‘¡Agua!’, el disco sale este viernes, 12 de enero, conteniendo colaboraciones del italiano Rocco Hunt, el argentino Zé Felipe y el argentino FMK.

21. Bad Gyal

También este mes, el día 26, lanzará Alba Farerlo su primer álbum con todas las letras (tras su sucesión de epés y ‘mixtapes’). Lanzamiento a escala global, ‘La joia’ contendrá sus conocidos duetos con Tokischa, Myke Towers o Quevedo, y otros con Ñengo Flow y Tommy Lee Sparta.

22. Love of Lesbian

Los autores de ‘Club de fans de John Boy’ están estos días mezclando su nueva obra, que no vera la luz hasta otoño, aunque prevén adelantar antes uno o dos ‘singles’. Disco que apunta más hacia la inmediatez pop que hacia la épica.

23. Guillem Gisbert

Manel está en modo pausa y su cantante y principal compositor se estrenará en marzo en solitario. El epé de dos temas que lanzó el noviembre sugiere una evolución del estilo ‘manelesco’, con más teclados que guitarras y giros líricos con miga y suspense.

24. Oques Grasses

El grupo catalano-cantante que dominará 2024 será Oques Grasses. Se verá hasta dónde llevan su transformación del canon verbenero a golpe de electrónica e inflexiones afrolatinas. Saldrá en primavera.

25. Estopa

Para celebrar su 25º aniversario, los Muñoz entregan material nuevo con fuerte ascendiente rumbero. ‘Estopía’ verá la luz en marzo con una docena de canciones, entre ellas que supone su estreno en el catalán con autoría propia, ‘La rumba del Pescaílla’.