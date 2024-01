El comissari García, en representació de l’organització del festival gastro-literari Morella Negra com la trufa, ha donat a conéixer les cinc novel·les finalistes del premi Tuber melanosporum 2024.

Chantaje a una jueza, Delirio, El último caso de William Perker, Isla negra i Valencia Roja són els títols que opten a emportar-se este guardó que reconeix la millor novel·la negra escrita per un autor o autora novell. Així, el premi s’entregarà durant la novena edició del festival que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de febrer. A més de l’anunci de les finalistes, l’organització ha aprofitat per a donar els llibres que s’han presentat per a esta edició del premi i no estan entre els cinc escollits a la Biblioteca Municipal.

Chantaje a una jueza està escrit per la gallega Ana Pardo de Vera i publicat per l’Editorial Espasa. Delirio és de Natalia M. Alcalde, natural de Mèxic i afincada a Madrid, i està publicat per Cuadernos del Laberinto. Alexandre Escrivà, des de Tavernes de la Valldigna, ha publicat El último caso de William Parker amb l’editorial Negra Alfaguara. Toni Montserrat, d’Eivissa, ha escrit Isla negra amb l’editorial Plaza & Janés. Valencia Roja és d’Ana Martínez, des de València, també amb Negra Alfaguara. Estes són les cinc novel·les finalistes d’entre les 93 que van arribar al jurat i les 62 que complien els trets que demana el guardó de novel·la negra morellà.

Ambientacions

Els llibres estan ambientats en diversos llocs i amb trames que ajunten el crim, la investigació i la maldat retratant les parts més fosques de la societat. A Chantaje a una jueza Amàlia, una jutgessa defenestrada i que ho ha perdut tot per les pressions dels poderosos que persegueix en un macrocàs de corrupció apareix morta al seu llit, aparentment s'ha suïcidat. Delirio està ambientada a l'hotel Delirio de la ciutat mexicana de Guanajuato. Una fugida cap endavant en què Renata ajuda Kika, una jove dona transgènere, que fuig de la seua amant, un influent polític, amb una borsa plena de diners. Una novel·la que barreja la violència, la crítica social amb dosis de realisme màgic.

Per la seua banda, El último caso de William Parker està ambientada a San Francisco, on apareix el cadàver de Sarah Evans decapitada, nua, agenollada i amb els braços amarrats. L'inspector retirat William Paker s'ha de fer càrrec del cas en què col·laborarà l'experiodista valencià Fernando Pons nouvingut a Califòrnia. Isla negra en una novel·la històrica negra ambientada a l'Eivissa del segle XIX formant part del gènere negre històric que l'últim any s'està imposant. Diversos autors negres han publicat novel·les històriques com Carmen Mola, Susana Martín Gijón o el recent premi Nadal Cesar Pérez Gelida, i altres a punt de publicar i que han passat per Morella Negra, Santiago Díaz i Pere Cervantes. Valencia Roja transcorre en els cercles del tèrbol món del porno de València. Potser es tracta d'un nou subgènere dins la novel·la negra, el Porno Noir.

Promoció de nous autors

Jorge García, comissari de IX Morella Negra com la trufa, destaca que «ens sentim molt orgullosos del premi Tuber melanosporum per l’ajuda que representa per a promocionar les veus de la novel·la negra espanyola» i afig que «des del jurat es fa un gran esforç per a buscar i seleccionar les novel·les de nous autors i es veu recompensat en l’agraïment dels finalistes i l’acceptació de les novel·les per part del públic de Morella negra». Finalment, remarca que «el Tuber melanosporum s’ha convertit en una part fonamental del nostre festival».

D’altra banda, l’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa vol «agrair a l’organització de Morella negra la seua tasca en l’organització del festival i d’este premi que reconeix als nous autors i autores». El primer edil explica que «a través del festival s’ha despertat la lectura entre la gent del poble, la qual també ha descobert este particular gènere que cada dia té un seguiment major».

IX Morella negra com la trufa tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de febrer com un festival gastro-literari que uneix la novel·la amb la cuina característica amb el producte estrella dels Ports, la trufa negra. A més de la concessió del premi Tuber melanosporum, la cita comptarà amb importants autors i autores de novel·la negra espanyola i un complet programa de taules literàries junt amb la degustació de pinxos de trufa preparats pels restaurants de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca (ASETMICO). Esta és una activitat dins de les XXI jornades de la trufa Morella-Els Ports que tindran lloc durant els mesos de gener, febrer i març.