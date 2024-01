El ser humano se hizo viajero para sobrevivir. Lleva impreso en su genética el movimiento, la necesidad de ir más allá de lo que alcanza su vista. Homo viator (Siruela), singular «ensayo» de Pepe Pérez-Muelas, trata sobre esos hombres y mujeres que lo dejaron todo en pos de lo desconocido, en un tiempo en el que los mapas no representaban la verdad de la geografía; narra la historia de la humanidad a través de sus viajes, desde la cotidianidad de las crónicas hasta las heroicas gestas, un continuado trasvase entre culturas y civilizaciones, un diálogo en presente con las grandes rutas del ayer.

De la mano de Urbano Monti —geógrafo del siglo XVI y artífice de un visionario planisferio—, el lector no solo cruza los más salvajes y exóticos territorios, sino que visita también las salas de los principales museos y bibliotecas, guardianes de la memoria literaria y cartográfica de las expediciones que, a lo largo de los siglos, han ido ampliando nuestro horizonte, expandiendo nuestra representación del mundo.

El maravilloso poeta de origen polaco Adam Zagajewski decía de los viajeros que los desterró del hogar su curiosidad. Imagino tu respuesta pero, ¿es la curiosidad el motor de este libro?

Creo que sí. Es mi curiosidad, como escritor, la que me ha hecho acercarme a todos los viajeros que describo y, por supuesto, es la curiosidad del ser humano la que ha hecho posible tantos viajes. Yo entiendo el viaje, y creo que se demuestra en el libro, como una forma de descubrimiento, una forma de progreso desde todos los puntos de vista, no solamente geográfico. Por poner un ejemplo, lo que hace a Colón llegar a América no es simplemente una aventura, o no es salir de su casa, es el ansia de conocimiento y de saber más allá, y de demostrar que la tierra es redonda. Eso lo podemos ver, también, y simplificándolo mucho, en los primeros homínidos que abandonan los árboles y salen a la estepa y van más allá para sobrevivir y para conocer.

«El ser humano sigue viajando e intentando descubrir nuevos mundos»

Según tu tesis, el ser humano se hizo viajero para sobrevivir. En otras palabras, fueron (y somos) exploradores por naturaleza.

Por supuesto. Creo que, en esencia, el ser humano no ha cambiado tanto. Es verdad que nos hemos vuelto probablemente más perezosos; ahora ya no hay que sobrevivir día a día, no hay que disputarse con el día a día la vida, pero continuamos pecando de curiosidad por así decirlo.

A nivel abstracto, el ser humano sigue viajando y sigue intentando descubrir nuevos mundos. Tenemos el ejemplo de las expediciones espaciales, el querer llegar a Marte… A través de los telescopios viajamos de una forma figurada, pero viajamos más allá de donde nuestro cuerpo físico puede viajar. Así, a nivel individual, tenemos exactamente lo mismo, estamos siempre mirando catálogos de viaje, poniendo el dedo en un mapa para ver dónde podemos pasar las vacaciones, una escapada de fin de semana… Creo que eso es innato en nosotros y nunca dejará de serlo.

El escritor mexicano Juan Villoro hablaba en uno de sus libros de crónicas del «viajero sentimental», y decía de él que al contrario del explorador o del turista, «deja que sea la vida la que se ocupe de las sorpresas». ¿Qué viajeros se encuentra uno en Homo viator? ¿Los hay sentimentales?

Me ha encantado que cites a Villoro y voy a contarte una pequeña anécdota que nunca he contado. El verano de 2022 estaba en México, en Coyoacán, y me encontré con Villoro en una cafetería situada en una placita soleada, preciosa, pero no me atreví a decirle nada. Estuve cerca de hora y media tomándome un café con él a unos dos metros tomándose otro. Coincidía además que acababa de firmar con Siruela el contrato del libro que por aquel entonces ya estaba terminado a falta de hacer algunas correcciones.

Me gusta mucho que hayas mencionado a Villoro y esa frase en concreto, porque Homo viator está lleno de viajeros sentimentales, porque el viajero sentimental, complementando al mexicano, es aquel que a los destinos a los que va, a las ciudades a las que viaja, busca también la huella de otros viajeros, busca el pasado de esos rincones, las ciudades que han ido superponiéndose a las ya existentes y que aparecen poco a poco. Nosotros, cuando vamos a Roma, nos encontramos con la Roma actual pero al «excavar» un poco hallamos la Roma fascista de los años 30, que a pesar de ser impopular decirlo dejó una arquitectura bastante meritoria, la Roma de la unificación de mediados del siglo XIX, la Roma barroca de Bernini y Borromini... Y si vamos más allá, la Roma imperial. Ahí está ese viajero sentimental, el que tiene un compromiso por descubrir la ciudad, por ir desnudándola y también por hablar su mismo lenguaje.

¿Dirías, por tanto, que una de las razones por las que viajamos ahora es para pensar en la historia de los lugares que visitamos?

Claro. Al final es una conversación continua la que se tiene con las ciudades que se abren como un mapa, y depende de nosotros, de lo que queramos recorrer, en lo que queramos incidir.

Creo que, haciendo referencia al turismo de hoy en día, a pesar de que todos vayamos a los mismos sitios, y de que cuando vamos a esos sitios no encontremos la soledad que esperamos sino una cola de 200 personas, la actitud del viajero hace que ese lugar se presente como nuevo, aunque lo haya visto muchas veces. A mí me pasa, especialmente, con Roma, o con Atenas, con Venecia, con el mundo clásico en general. Da igual las veces que haya estado en ellas, siempre hay una nueva lectura que hacer, siempre hay algo que descubrir y siempre siento algo diferente cuando estoy en ellas.

«Los mapas son anhelos, son ganas de visitar, ganas de viajar, son recordatorios de que hay que seguir descubriendo»

La literatura, tal y como la conocemos hoy, partió de un viaje. O, dicho de otro modo, el viaje está en el origen de la literatura. En tu ensayo unes ambas, una vez más, para rendir un homenaje a los cientos de exploradores que nos precedieron pero, también, para homenajear a la propia literatura. ¿O me equivoco?

Sí. Es un homenaje a la literatura con mayúsculas, a los grandes. La literatura occidental empieza con un viaje, que son los barcos griegos a punto de invadir Troya. El viaje que hace la Grecia prearcaica hacia Oriente. También hay aquí muchos otros libros, con minúscula, sobre todo, están las lecturas que yo he tenido desde la infancia. Desde pequeño he sido un lector voraz. La lectura siempre ha sido para mí un refugio, un refugio contra la soledad, a veces contra mí mismo, y a través de esos libros, de esas ediciones que yo leía, viajaba, descubría nuevos mundos. No tienen que ser, precisamente, libros de viaje en concreto, porque el viaje está, como tú bien dices, dentro de la literatura. Si leemos el Quijote, jamás pensaríamos que es un libro de viajes y, sin embargo, todo el Quijote en sí es un viaje. Sucede lo mismo con la Divina Comedia, con tantos y tantos libros, en el que el viaje es el motor de la ficción, el motor de lo memorable, de la escritura en general. Entonces, yo tenía muy claro, siempre lo he tenido, que escritura y viaje son sinónimos.

¿Cómo se gestó esta obra, es decir, el proceso que llevaste a cabo? s de suponer que hay detrás un profuso trabajo de investigación, muchas lecturas previas…

Podemos decir que ha habido dos procesos de escritura. Es cierto que hay una documentación tremenda, pero yo no he tenido que documentarme en el último año de todo. Es decir, aquí hay unas lecturas acumuladas de toda la vida que se complementa con una formación clásica bastante trabajada. El problema era dónde poner límites, dónde poner el coto. Eso ha sido lo difícil. Luego, evidentemente, hay otro tipo de viajes con los que yo estaba menos familiarizado, como pueda ser la conquista de los polos o la conquista de los cielos, con la aviación, y ha sido ahí donde sí he necesitado hacer un trabajo de documentación, sobre todo para intentar ser exacto, para no equivocarme. Así, en este sentido, ha habido un doble trabajo. El libro refleja dos productos: el producto mío de toda la vida, lo que he estado leyendo, que también son mis viajes, como el caso de la India, América o el mundo clásico, y luego el producto final de una investigación que, aunque no puedo decir que Homo viator sea un ensayo al uso, sí tiene mucho de ensayo.

Abarcas diferentes episodios y épocas históricas. ¿A qué responde esa secuencia? ¿Por qué esos viajes y no otros?

Responde un poco a una doble vertiente. Todo se resume en la forma que tengo de viajar. Cuando viajo intento entender la ciudad o el territorio a lo largo de toda la historia, por eso no he puesto ningún límite cronológico. Y luego, también por la obsesión que tengo de querer abarcarlo todo. Me gusta mucho viajar, he viajado mucho, pero soy mejor viajero a través de un libro, o a través del pensamiento que a través de lo físico.

Probablemente, yo lo digo, una de las cosas que no podré hacer es escalar un ocho mil y me encantaría poder hacerlo, aunque asumo que es muy difícil y que eso está reservado a unas pocas personas. Sin embargo, lo puedo hacer a través de la lectura, a través de la escritura. Esa obsesión por totalizar, por abarcarlo todo, por coger entre las manos un mapamundi, en este caso fue el de Urbano Monti el que me ayudó a escribir el libro, hace que me dirija prácticamente a todos los rincones del mundo con el libro. Por supuesto, es una quimera, es una odisea que ya parte del fracaso, porque uno en un libro no puede recoger todos los rincones del planeta.

Ahora que mencionas los mapamundi... Ciertamente, la cartografía fue esencial a la hora de «dar forma» al mundo, y existe, aún hoy, una necesidad por crear o generar «nuevos mundos» con sus mapas correspondientes. Al menos, en lo referente a literatura fantástica. ¿Qué tienen los mapas?

Los mapas parten del ser humano y, aunque se intente salir de él, en realidad lo que están reflejando no es el territorio en el que vivimos, más bien es el territorio en el que al ser humano le gustaría vivir. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media, donde los mapas vivieron una época dorada, no en cuanto a su exactitud o su objetividad científica, pero sí a la imaginación. Allí tenemos mapas en los que aparecen unicornios, territorios mitológicos, inventados, que por supuesto no existieron, y se demostró que no existieron gracias que hubo viajeros que intentaron ir a ellos.

Los mapas son anhelos, son ganas de visitar, ganas de viajar, son recordatorios de que hay que seguir descubriendo, de que hay que seguir recorriendo el mundo. A mí los mapas me encantan. Me fascina pasar horas mirando mapamundi. Y los mapas hablan mucho, también, del mundo en el que vivimos.

Quizá sea una perogrullada pero siempre he pensado que viajar nos abre la mente. Ya lo decía el filósofo, crítico e historiador francés Hippolyte Adolphe Taine: «Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas».

Estoy de acuerdo con esa afirmación pero con reservas. No creo que viajar nos haga mejores personas, por ejemplo. Se suele decir que el racismo se cura viajando, y no necesariamente es así. De hecho, a veces sucede al contrario. Yo diría que viajar, y entendemos viajar por conocer, por descubrir otros sitios, no simplemente por cogerte un avión un fin de semana e ir a ver la galería de los Uffizi. En ese sentido, el auténtico viaje sí creo que te hace, obligatoriamente, ponerte en el lugar de los otros, y eso siempre es una enseñanza. Luego está la hipocresía que cada uno quiera llevar a cuestas. Yo no hablo de los demás, hablo de mí, y cuando estuve en la India me di cuenta de lo hipócrita que uno puede llegar a ser. Estoy viendo una pobreza infinita, una multitud paupérrima, gente muerta por la calle, y yo estoy con una cámara de fotos buscando el Taj Mahal. Hipocresía de tener la suerte de haber nacido en este rincón del mundo donde hemos nacido, de tener un billete de ida y, sobre todo, uno de vuelta, porque volver a casa es imprescindible para reflexionar sobre lo que has viajado, para escribirlo, para leerlo y para preparar el siguiente viaje.