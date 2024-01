La bibliografía literaria de David Jiménez, desde Hijos del Monzón hasta Los diarios del opio(Ariel) leída en su conjunto y vista en perspectiva, acaba siendo como una especie de guía. Las hay de viajes, de aventuras, de vivencias... La suya es una inmersión —a mayor o menor profundidad, dependiendo del caso— en el universo de un corresponsal –así le gusta definirse– que fue a trabajar al lejano Oriente para seis meses y se quedó prácticamente veinte años.

Con su publicación más reciente —con la que participará el próximo viernes 2 de febrero en el Club de Lectura de Cosas & Musas de Nules— se abre de par en par en la búsqueda de la gran respuesta a la más absoluta de las preguntas:¿Por qué?, ¿por qué Oriente lo atrapó?, ¿por qué otros ‘occidentales’ antes experimentaron una conexión similar? Jiménez se sirve de grandes viajeros, reporteros y escritores que descubrieron un mundo distinto y ya no pudieron desprenderse de él. Descubrir si tras ese particular viaje hacia sí mismo alcanza el destino que anhela, es una misión del lector.

Tras leer tus libros anteriores, da la impresión de que Los diarios del opio es una consecuencia inevitable de los anteriores.

Es curioso, a veces me preguntan si leer antes El director o El corresponsal. Si uno ve mi biografía fue antes el segundo que el primero, pero los escribí en orden inverso. Al final, hay mucho de autobiográfico en todos ellos. Para entender cómo se comportó el director que fui y cómo ocupó ese puesto hace falta conocer al corresponsal. En espíritu soy un reportero, incluso cuando asumí la dirección de El Mundo, una época en la que me sentí fuera de lugar. Cuando estoy en mi piel es cuando viajo y reporteo, y eso es lo que, al final, me lleva a escribir Los diarios del opio. Vuelvo a mis orígenes. De hecho, los dos libros previos, Hijos del monzón y El lugar más feliz del mundo son de reporterismo. Este último es casi como completar una trilogía.

Una cosa es que uno dé unos toques autobiográficos en una novela y otra muy distinta exponerse por completo en un libro como este. ¿Pretendías realizar un viaje tan íntimo?

Lo cierto es que cuento cosas de las que después me he arrepentido (ríe). Soy una persona muy reservada y cuando me pongo a escribir pierdo el pudor, no sé por qué, es como si tuviera la sensación de que lo que voy a escribir no lo va a leer nadie. Unas veces me meto en líos, como con El director y otras, como en Los diarios del opio expongo mis sentimientos, es más íntimo, por esa búsqueda de lo que he sido en esos veinte años de corresponsal. Ha sido como redescubrirme a mí mismo en la experiencia. Creo que hoy hay mucho miedo a escribir, se escribe muy cobarde para no molestar a nadie, que no te etiqueten. Es difícil encontrar escritura afilada, de la que te golpea, en la que al autor no le importa lo que vayan a pensar.

Quien te haya leído sabe que no es el caso. ¿Has perdido el miedo? Si es que alguna vez lo tuviste.

A ver, prefiero que mis libros tengan éxito, pero tengo que escribir lo que me sale de las entrañas. Habrá gente a la que le guste y gente a la que no. No controlas quién te lee, pero si vamos a lo políticamente correcto terminas no diciendo nada. Prefiero el riesgo de que me zurren que todo lo contrario. Algo que noto mucho ahora en los periódicos es que se hacen para agradar al lector, para reafirmar sus prejuicios y que tengan la satisfacción de reconocer que «mi periódico dice lo que pienso, en todo». Esa no es su función. Un periódico debe enfrentar a sus lectores a verdades incómodas, cosas que no quieren saber, y ese mismo coraje en la literatura también es muy importante.

A lo largo de Los diarios del opio insistes en varias ocasiones en que no se puede comprender en su plenitud Oriente con una mirada occidental, es un constante toque de atención al lector.

Occidente es muy egocéntrico, creemos que somos el ombligo del mundo porque históricamente lo hemos sido. Hemos colonizado y hemos conquistado y todavía hoy pretendemos que nuestra voluntad sea obedecida por el resto del mundo. Están emergiendo nuevos países que dicen, «espera, nosotros también tenemos fortaleza económica y todo lo que hace falta para que podamos competir con Occidente». Sigue habiendo una mirada de Asia, como de África y Latinoamérica por encima del hombro, una mirada muy condescendiente sobre cualquiera que no sea parte de la civilización occidental. Me he encontrado e estos países con extranjeros que son como los nuevos colonos, una actitud que en el punto más degenerado o decadente se traslada a esos turistas sexuales que van allí pensando que por ser blancos y occidentales pueden hacer lo que les dé la gana. Deberíamos mantener una relación más de tú a tú, porque esa creciente expansión e influencia de Oriente no nos va aguantar eso de creernos superiores por ser quienes somos.

«Querer contar la verdad tiene un precio y los que he ido pagando yo son muy pequeños para alguien que vive en una democracia. Que no me inviten a sitios o se alejen de mí es un coste mínimo, es casi cómico»

Como hilo conductor has escogido a personajes occidentales muy conocidos que estuvieron antes que tú en esos mismos lugares que recorres. Grandes escritores, viajeros, reporteros... Aunque, ¿no acaban siendo una excusa para guiar el viaje personal que has querido emprender?

Lo son, son una excusa. Todos esos autores me ayudan a realizar un viaje de regreso vital a ese Oriente lejano que a mí me atrapó. Fui a Asia para estar seis meses que acabaron en dos décadas. Tengo tres hijos y dos nacieron allí. Puede parecer inapropiado decirlo, pero fueron los años más felices de mi vida, va a ser difícil igualar aquella sensación de aventura constante y de plenitud en todos los sentidos. El de corresponsal es el mejor trabajo de periodista, al menos en esa época dorada, ahora hay mucha precariedad. Y a la hora de volver, de regresar a mis orígenes, me pareció que podía utilizar como guías a aquellos que hicieron el viaje igual que yo y se quedaron prendidos. Ya partir de su experiencia, he querido preguntarme qué me atrapó a mí. Sigo yendo todos los años, sigo teniendo una adicción muy fuerte por aquellos rincones del mundo.

Tus interrogantes abren los del lector. Esa es la curiosidad que se mantiene viva durante todo el libro. ¿Qué tiene Oriente?, ¿por qué os atrae de ese modo?

Hay un párrafo en el libro, lo cito de memoria, que dice algo así como que en Oriente lo que no se ve es más importante que lo que se ve, lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Al final, el misterio de esa parte del mundo está en el mismo misterio. Los orientales no son tan exhibicionistas como nosotros para cuestiones como el amor, la amistad o el odio. Ocultan mucho más de lo que muestran, y eso hace que sea difícil adentrarse en su mundo.

De hecho, Los diarios del opio es un libro de personajes, y no precisamente de los conocidos, sino de los que te has encontrado en el camino.

He sido siempre un periodista de personas, incluso diría más, soy un turista de personas. Hay mucha gente que cuando hace sus viajes ocupa mucho tiempo en los monumentos, en ver los sitios que te ponen en las guías. Yo soy más de irme a una aldea a hablar con la gente y os aseguro que es mucho mejor. No quiero decir que no sea bonito contemplar esos grandes monumentos, pero yo siempre he necesitado ese contacto con la gente para conocer el lugar.

Y en ese ejercicio de sinceridad que aplicas cuando escribes, no te importa cuestionar, y no poco, el turismo de masas, entre otras cuestiones que podrían incomodar a algunos de tus lectores al sentirse identificados.

Es un poco lo que me pasa siempre. Cuando tengo historias dentro, hasta que no las saco están peleándose dentro de mí. Pasó con El director. Si no lo hubiera escrito, lo habría llevado dentro siempre, lo necesitaba sacar. En el caso de Los diarios del opio el tema del turismo expone la intención de contar las cosas buenas y malas de Asia, y una de las muy malas es que muchos lugares, por un beneficio económico rápido, han destrozado ciudades, su historia y su legado. Como creo que los occidentales ya cometimos ese error, se lo advertía a mis amigos de allí. España ha destrozado su costa como nadie y ellos todavía estaban a tiempo de no hacerlo. No seré yo el que vaya contra el turismo, pero los países no tienen por qué sacrificarse para agradar al turista. Eso sucedió en China, en Shangri-la. Se cargaron todo el barrio antiguo, con sus casas milenarias, para construirlo de nuevo imitando el estilo anterior solo para que el turista esté más cómodo. Es una carrera sin freno. El mundo se está homogeneizando. Los centros comerciales de Bangkok son los mismos que tenemos aquí, y a lo mejor en su lugar había un mercado maravilloso. Pero, ¿quién les dice que renuncien al beneficio económico inmediato que supone la explotación turística?

Te enemistaste con una parte del sector periodístico por publicar El director y en Los diarios del opio comentas cómo te han cerrado la frontera de algunos países como China. ¿Cómo se lleva ese rechazo tan abierto?

Lo llevo con mucho orgullo. El periodismo, cuando lo haces queriendo contar la verdad tiene un precio. Yo he ido pagando precios que son pequeños para alguien como yo, que vivo en una democracia –con todos sus defectos, pero democracia–, otros periodistas lo pagan mucho más caro, con la prisión o la muerte. En cuanto al rechazo aquí, esta idea de que los periodistas podemos hablar de todo el mundo, pero no de nosotros mismos me parece un disparate. De El director ha salido ya la 12ª edición. Los críticos del principio han desaparecido y muchas cosas que contaba se han ido confirmando, lo que ha dado vigencia al libro. Sigue habiendo sitios a los que no puedo ir, compañeros que no me hablan, anécdotas que me cojo de manera cómica. El debate sobre la ética periodista debería de ser una constante. Si plantear eso provoca que compañeros se alejen de mí y no me lleven a los sitios, me parece un precio muy pequeño.