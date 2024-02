Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972) ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2024 con 'Elogio de las manos', novela "curativa y luminosa que narra el proceso de restauración de una casa de campo que termina redimiendo a la familia que la ocupa", según el jurado del galardón, integrado por Rafael Arias, Pere Gimferrer, Lola Pons, Elena Ramírez y Rosario Villajos. "Una hermosa parábola humana sobre la importancia del trabajo manual como origen último del arte", agrega el jurado del premio del sello editorial Seix Barral.

A la edición número 66 del Biblioteca Breve, dotado con 30.000 euros, se presentaron 772 manuscritos, más del 40% de ellos remitidos desde América. El ganador debutó en la novela con 'Intemperie' (2013), que ha sido publicada en 28 lenguas y tiene una adaptación cinematográfica a cargo de Benito Zambrano. Le siguieron 'La tierra que pisamos' (2016) y 'Llévame a casa' (2021).

'Elogio de las manos' cuenta la historia de una familia que en 2011 llega de un modo azaroso a una vivienda casi en ruinas situada en un pequeño pueblo del sur de España. El clan tiene un acuerdo con el propietario para usar la vivienda mientras él encuentra financiación para construir allí unos apartamentos. Es solo cuestión de tiempo que la casa sea derribada, pero dura lo suficiente para convertirse en lugar de encuentro y celebración.

A título individual, la miembro del jurado Lola Pons destacó del texto el uso de léxico rural andaluz y su abordaje positivo de la salud mental. "Es una novela agradable y muy útil", dijo. Rafael Arias, por su parte, destacó que "sales de la novela mejor de lo que entras". Elena Ramírez subrayó que "respira autenticidad".

El autor señaló que se siente "relativamente cómodo" con su inclusión en la tradicion del realismo rural español, no en balde, admitió, se formó como lector en ella. 'Elogio de las manos', añadió, "también cabe en el espacio de la 'España vaciada'", concepto acuñado por Sergio del Molino. Carrasco explicó que en un pasaje de la novela dos personajes van a lomos de un burro y un caballo y bromean con que se parecen demasiado a Sancho Panza y Don Quijote como para que no se rían de ellos. Es una suerte para ellos que "España esté tan vacía", concluyen.

El escritor recordó que el trabajo manual al que alude el título de la obra siempre estuvo unido a su familia como "algo verdaderamente digno". "Si hay algo que no me aburre es trabajar con las manos -prosiguió-. Me levantaría feliz cada día de madrugada para ir a trabajar a una carpintería".

Canto a lo cercano y lo cotidiano, 'Elogio de las manos' no está sin embargo exenta de conflicto, indicó Carrasco. Y este se encuentra, abundó, "en el derrumbe de la casa", que se producirá antes o después, y en la "presencia constante de la muerte", ya sea de animales o de personas.

El libro saldrá a la venta el 6 de marzo.