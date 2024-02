Es el gran triunfador de los dos últimos años de la Feria de la Magdalena. Irrumpió como una joven promesa en 2022 cuando apenas nadie lo conocía y se abrió paso entre las figuras, convirtiéndose en el torero revelación de aquel año. Acaparó todos los premios y regresó la feria pasada, donde volvió a dejar huella al cortar tres orejas y abrir, por segundo año consecutivo, la puerta grande. Es ahora mismo, de la nueva hornada de toreros, el que más cualidades atesora para mantenerse entre los puestos altos para entrar en las ferias. Hablamos de Tomás Rufo que, tras la retirada de El Juli, es la gran baza de la Casa Lozano, los grandes apoderados que llevaron hasta la cima del toreo a figuras de la talla del propio El Juli, Espartaco, Manzanares, Palomo Linares, El Cordobés, César Rincón… Algo de premonición tiene que esos taurinos de rango abolengo de Alameda de la Sagra centren todos sus esfuerzos en este joven de Pepino, toledano como ellos.

«Es un verdadero privilegio», apunta el torero con respecto a sus apoderados. «Apostaron por mí cuando todavía era novillero. Están llevando mi carrera perfectamente, hacemos un buen equipo y juntos estamos consiguiendo muchas cosas. Cuando me apoderaron no daba crédito. Analizando el historial de todas las figuras que han apoderado, y verme yo en esa situación, al lado de esa casa, es algo impensable. Estar a su vera, torear en sus ganaderías, hablar de toros con ellos, sus consejos, los tentaderos… eso para mí es un privilegio. Son los mejores apoderados del mundo y estoy muy contento por ello y muy a gusto. Al final es como ha sucedido toda la vida, las figuras del toreo lo han sido porque sus carreras se han fraguado despacio y sin prisa, y la mía creo que se está gestionando así».

Plaza talismán

Castelló fue la plaza que le dio un gran empujón a la temporada 2022. Sus cuatro orejas fueron un gran suceso que luego corroboró en feudos como Sevilla o Madrid. «Yo arrancaba desde cero aquella temporada y fue un impacto lo que ocurrió en Castelló. Me sirvió mucho y es un sitio en el que me siento muy querido, respetado y valorado». Aquella tarde hizo el paseíllo junto a Juli y Roca Rey nada menos y, lejos de achicarse, se creció ante la adversidad. «No es fácil, siendo un torero tan nuevo, llegar al patio de cuadrillas y encontrarte con El Juli y Roca Rey a tu lado. Aunque te mentalizas para ello, pesa estar junto a esas dos figuras y te cargas de presión y responsabilidad. Por eso fui muy feliz, porque me vi capaz de estar a la altura de esas tardes de tanta expectación». Este año vuelve a tener un sitio de privilegio y al lado de dos figuras que no se lo van a poner nada fácil, Manzanares y Roca Rey. Es, sin duda, uno de los carteles de la Feria, con toda probabilidad el que más público arrastre a la plaza. Lidiará, además, toros de Juan Pedro Domecq, la ganadería con la que el ejercicio pasado cortó nada menos que tres orejas en la Magdalena. «Es una ganadería que siempre me ha traído muchos triunfos, con la que me siento muy cómodo. Tiene un fondo extraordinario y, cuando la matan las figuras, por algo es», sentencia el diestro toledano.

Carrera fulgurante

Este será su tercer año de alternativa. Lo suyo es uno de esos pocos casos de una carrera fulgurante, con dos temporadas, sobre todo la de 2022, en las que se sucedían los éxitos en las ferias de relumbrón. El año pasado volvió a abrir la Puerta del Príncipe de Sevilla, por segundo año consecutivo, siguió convenciendo a Madrid, triunfó con fuerza en Nimes, Pontevedra, Valladolid, Santander y puntuó en Pamplona, Illumbe o Zaragoza. «Es un camino muy largo, que afronto muy mentalizado y sabiendo a dónde quiero llegar, que es ser figura del toreo. Al final, aunque no siempre sale la tarde perfecta, pero uno se hace un hueco al lado de las figuras que es donde siempre se sueña con estar», afirma con convicción Tomás Rufo.

A pesar de todo, ya conoce lo que es la exigencia de los públicos, que esta pasada temporada le pedirán estar al nivel de las grandes tardes de su anterior curso. Admite que esa exigencia le ayuda a seguir creciendo. «Este 2024 va a ser todavía más exigente que el anterior. La exigencia es mayor, pero también sube mi nivel de preparación, mi capacidad… No estoy preocupado en ese sentido, me preparo a conciencia, estoy tranquilo y con ganas de dar la cara para poder triunfar y pegar un golpe sobre la mesa tarde tras tarde, que es lo que te permite seguir adelante». Su determinación frente a los astados, su pasmosa seguridad, su toreo clásico y recio como buen castellano, es lo que llega al público. Son conceptos en los que sigue trabajando y desarrollando para crecer cada año como torero y no quedarse estancado. «Creo que soy mejor torero en todo. Mi nivel artístico va creciendo según pasa el tiempo. Eso se consigue cuando tienes afición, es lo que te hace mejorar tus virtudes. Uno se tropieza también muchas veces para seguir aprendiendo y ser mejor torero».

Sus armas

Profundizamos en ese toreo de Tomás Rufo para resaltar sus grandes armas como la mano izquierda o sus dotes con el capote, que le aporta distinción. Admite haberse inspirado en grandes capoteros como Morante de la Puebla y, sobre todo, por contacto personal, Morenito de Aranda. «El capote es mi mayor obsesión. Siempre me he emocionado viendo torear muy bien de capote, cuando se ha hecho con despaciosidad. Por eso, cuando toreo de salón intento perfeccionar más el toreo de capote. En el campo, por ejemplo, a todas las becerras y toros les hago quites y me gusta torearlas así. Como soy aficionado antes que matador de toros, cuando he ido a la plaza lo que más me ha gustado es ver torear bien de capote y, si se hace despacio, desde las gradas lo cantan y todo va muy a favor». Otra de sus grandes armas, la que el año pasado le permitió cortar orejas en todas las plazas de primera, es su espada contundente, eficaz y segura. «Tengo mis rachas y mis baches pero, por norma general, soy muy eficaz, sobre todo con los toros que sé que no debo marrar porque está en juego un triunfo importante. Eso se traduce en compromiso y en querer redondear una faena al cien por cien», concluye el torero, que a buen seguro redondea otra gran Feria en Castelló. La cita, el viernes 8 de marzo junto a Manzanares y Roca Rey. Casi nada.