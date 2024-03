Núria Duran inaugura el cicle 'Acústics al Llavador' 2024 d'Eslida

D'algun temps ençà, les sales de concert, recintes, teatres i grans pavellons semblen haver-se quedat «xicotets». Això és així perquè hi ha un bon nombre d'iniciatives musicals que busquen la singularitat per sobre de tot, diferenciar-se de la resta oferint un escenari, un marc, que sigue únic i compartisca protagonisme amb el solista o grup participant.

Exemples a la província hi ha uns pocs, com el ja cèlebre cicle Singin' in the Cave que se celebra en les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó, o el Singular Orpesa, que organitza els seus concerts a la Torre del Rei de la localitat orpesina, o recentment en el blocaus Bovalar de Nules, sense oblidar el Festival de Música d'Ares del Maestrat que té com un dels seus escenaris la cova del castell, o el ja extint cicle de la Tardor Cultural, a Vilafamés, els concerts de la qual tenien lloc a les sales del Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni.

Ara, a Eslida, concretament en el llavador que data de l'any 1899, s'organitza a partir del 10 de març un nou cicle de música titulat Acústics al Llavador. Serà la jove cantant barcelonina Núria Duran l'encarregada d'inaugurar aquesta iniciativa «on gaudir de la música en directe i pròxima amb l'artista», tal com afirmen des de l'Ajuntament d'Eslida, organitzadors d'aquesta sèrie de quatre actuacions que es desenvoluparan fins al mes de juny.

El primer àlbum de Núria Duran veurà la llum a l'abril d'aquest 2024. / @Giraluunas

Talent emergent de la música

Guanyadora del Premi Joventut Sona9 2023, l'artista va començar a consolidar-se com a compositora i cantant a finals de 2019. A partir d'aquell moment, inicia el seu camí en solitari publicant amb el Taller de Músics un primer EP sota el seu propi nom.

Amb aires de proximitat, Núria Duran transporta al públic a les seues vivències més profundes en forma d’indie-pop. Aconseguint un equilibri entre la senzillesa i la complexitat harmònica, la cantant posa paraules al llenguatge del subconscient.

El seu àlbum debut, que presentarà a Eslida, veurà la llum a l'abril de 2024. És un projecte ambiciós on la música i la imatge comparteixen protagonisme i queda reflectida la importància dels colors a la vida de l'artista en els seus videoclips i posada en escena. Les temàtiques principals de les cançons son la seua vida com a queer i autista i tot el que ha suposat en la seua forma de relacionar-se. Les seues composicions són tant en català com en anglès.

La resta de grups que participarà als Acústics al Llavador són Neus Ferri, el 14 d'abril; la banda castellonenca Annacrusa, el 12 de maig, i Xerrich, el 9 de juny.