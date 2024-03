Dakota Hernández: «El feminismo es el camino para una sociedad mejor y más feliz»

Dakota Hernández se ha convertido en apenas unos años en una de las ilustradoras castellonenses con mayor proyección a todos los niveles. Su trabajo ya goza de una identidad propia, labrándose una trayectoria profesional reconocida en el ámbito editorial, como lo demuestra su trabajo en la obra Womanhaus (Bululú).

Ahora, la carrera de la artista da un pequeño giro gracias a la próxima edición de la Mostra d’Art i Creativitat de Vila-real –más conocida comoTEST–, sumando así un nuevo episodio de gran importancia en su recorrido, como es la elaboración de un mural que enriquezca el museo callejero de la localidad castellonense.

La intervención urbana de Dakota Hernández supondrá el salto de la ilustradora al gran formato y la obra verá la luz en una medianera de la calle Vázquez de Mella, en la zona popularmente conocida como la Huerta. La suya será la undécima propuesta de arte urbano del TEST, siguiendo la estela de sus predecesores:Pantone, Borondo, Escif, Sam3, Louis Lambert (3TTMan), Hyuro, Mohamed L’Ghacham, E1000, Tellas + 2Bleene y Lidia Cao.

La primera pregunta es, creo, obligatoria. ¿Quién se esconde tras el pseudónimo de Dakota Hernández?

Mi nombre es Miriam García, tengo 34 años y soy de Castelló de toda la vida. Como se suele decir, una persona normal, amiga de sus amigos –se ríe–.

No es una novedad, pero el hecho de firmar con otro nombre sigue despertando interés, sobre todo para aquellas personas que son más bien curiosas. ¿Por qué elegir ese pseudónimo y no otro?

No fue algo muy premeditado, la verdad. Quería un nombre que no fuera el mío propio para abrirme una cuenta en Instagram donde subir algunas de mis ilustraciones. Dakota era un nombre que me gustaba mucho de pequeña y Hernández le daba un toque «español». Lo cierto es que no tenía ninguna intención específica cuando lo creé, pero reconozco que poco a poco se ha convertido en mi «marca».

'Gasolina'. / DAKOTA HERNÁNDEZ

En 2022 ilustraste un libro en el que se narraba la historia de las artistas de la escuela Bauhaus, ‘Womanhaus’. ¿Dirías que ese trabajo fue el pistoletazo de salida para darte a conocer más?

Sí, totalmente. Antes había hecho algunos trabajos allí y allá pero Womanhaus me abrió nuevas puertas, sobre todo en el ámbito de la ilustración editorial, que es un apartado que me encanta.

Estudiaste Bellas Artes, y te has especializado en ilustración. Ahora, en TEST, afrontas un reto mucho mayor al protagonizar uno de los murales que pasarán a engrosar la lista del museo de arte urbano de Vila-real. En primer lugar, quisiera saber cómo se dio la oportunidad de participar en TEST y, luego, cuál es el proceso creativo que desarrollas para un proyecto como este.

La oportunidad me la dio el propio director de la Mostra TEST, Pascual Arnal. Fue él quien me llamó para proponerme participar en la edición de este año. Una vez superado el susto inicial (ya que no me había enfrentado nunca a un tamaño tan grande), le dije que sí, que contara conmigo.

En cuanto al proceso creativo, decirte que la parte más fácil ya está hecha. He conocido la pared en la que realizaré el mural y ya he diseñado la ilustración. Para esta parte, he tenido muy en cuenta el contexto del edificio. Ahora, falta lo más complicado, es decir, el trabajo de campo para materializarlo todo en el mural.

¿Cuáles dirías que han sido tus mayores influencias? Hago esta pregunta porque tus ilustraciones son muy características, con un dibujo aparentemente sencillo, colores planos, con la figura de la mujer y la naturaleza como grandes protagonistas…

Creo que ha sido una mezcla de muchas cosas. Cuando yo estudié Bellas Artes no nos enseñaban a casi ninguna (por no decir literalmente ninguna) mujer artista. Yo me fijaba en las ilustradoras que habían estudiado antes que yo en mi misma facultad, como María Herreros, Carla Fuentes o Laura Castelló. Ellas fueron mis principales referentes para dedicarme a la ilustración. En cuanto al estilo, en mi caso es algo que ha ido surgiendo a través del trabajo, y me ha inspirado mucho la labor artística de Eduardo Arroyo y Carmen Calvo o ilustradoras más actuales como Hilda Palafox.

'Womanhaus' (Bululú), de Dakota Hernández. / MEDITERRÁNEO

Tras ‘Womanhaus’, has vuelto a colaborar con la editorial Bululú para ilustrador una novela de Edith Wharton, ‘Madame de Treymes’. ¿Cómo se ilustra una obra como esa? ¿Desde dónde partes para hilvanar el dibujo con la historia?

El proceso de ilustrar un libro es un proceso muy bonito. Cuando lees, en tu cabeza te formas una imagen de eso que te están explicando con palabras. El texto te da todas las pistas: el tono, el género, el carácter de los personajes, etc. Luego, solo hay que dibujarlo.

¿Cuáles son tus mayores inquietudes a la hora de abordar un proyecto artístico?

Soy una persona muy fácil de motivar, me gusta mucho mi trabajo y todos los proyectos los abordo con muchísima ilusión. No obstante, sí que es verdad que me encanta formar parte de proyectos donde la voz de las mujeres sea importante. El feminismo es el camino para una sociedad mejor y más feliz.