Blackie Books publicará otras cinco novelas de Michael McDowell tras el bombazo de 'Blackwater'

No cada día una obra de un autor desconocido y muerto se convierte en un bombazo editorial. Es lo que está ocurriendo con 'Blackwater', novela publicada por Michael McDowell (Enterprise, 1950-Boston, 1999) en seis entregas en 1983. La saga familiar y fantástica se acerca a los 200.000 ejemplares vendidos en España de sus seis tomos, en castellano y en catalán. Blackie Books, la casa responsable del fenómeno, publicará otras cinco novelas de McDowell a partir de 2025.

Se trata de 'The Amulet', 'Cold Moon Over Babylon', 'Gilded Needles', 'The Elementals' y 'Katie'. Las cinco son anteriores a 'Blackwater' y ninguna de ellas ha visto nunca la luz en España. De hecho, antes de 'Blackwater' solo se había publicado de McDowell en España 'Voces del silencio', ficción que el escritor dejó inacabada a su muerte y que terminó Tabitha King, la esposa de Stephen King. El sello argentino La Bestia Equilátera ha publicado 'Agujas doradas', 'Los elementales' y 'Katie'.

La negociación

Comprar los derechos de 'Blackwater' fue fácil y barato para Blackie. La editorial francesa Monsieur Toussaint Louverture hizo el descubrimiento y dio el soplo a sus amigos de la marca barcelonesa. "Entre 'indies' nos chivamos los hallazgos -dice Jan Martí, editor de Blackie-. Adquirimos 'Blackwater' cuando aún no había salido en Francia por un precio superbajo". A la edición francesa siguieron la italiana, la alemana y la española, todas ellas éxitos.

Pero, ahora que 'Blackwater' ha estallado a escala europea y ha revelado a un maestro de la literatura popular, la obra de McDowell ya no es una ganga. El agente que la lleva informó a Blackie de que había recibido ofertas de editoriales españolas grandes por las novelas del autor. El sello tuvo que iniciar una negociación en la que su argumento principal era el amor y el cuidado que había puesto en la edición de 'Blackwater'. Finalmente, la intervención de la mujer de 84 años que ejerce de albacea del legado de su amigo McDowell desde un pueblo de Massachusetts, con la que Blackie había tratado al principio, decantó el asunto a su favor.

Ganan los buenos

"Toda la historia con McDowell tiene un 'feeling' como de que ganan los buenos, con perdón -dice Martí-. Es un poco aventurilla editorial, sin demasiado interés, pero quiero remarcar que la alianza entre 'indies' y la comunicación sincera de nuestra manera de trabajar con el corazón, han funcionado".

Blackie todavía no sabe en qué orden editará las cinco novelas de McDowell contratadas, pero sí que no las editará antes de 2025. La decisión da a entender que le ve cuerda para rato a 'Blackwater', cuyo primer volumen, 'La riada', fue el quinto libro de ficción más vendido en catalán en Sant Jordi y el sexto en castellano.

Investigación

Blackie planea investigar "mucho más" en la obra de McDowell ahora que ha logrado asimismo la primera opción sobre el resto de su trabajo. Hay mucho que investigar.

Con su nombre también escribió el autor, por ejemplo, la serie de tres novelas protagonizadas por Jack y Susan, que siempre tienen 27 años y están destinados a enamorarse ya sea 1913, 1933 o 1953. Con el seudónimo Nathan Aldyne y en comandita con Dennis Schuetz firmó cuatro ficciones 'noir' en las que el tándem formado por Daniel Valentine y Clarisse Lovelace se reparte el protagonismo con el Boston gay. Como Preston Macadam se adentró en el género de los agentes secretos con el personaje Michel Sheriff. Y así.

La secuela de 'Bitelchús'

En el terreno del audiovisual, McDowell participó en la escritura de 'Bitelchús' y 'Pesadilla antes de Navidad', películas ambas de Tim Burton. Atención: en el primer tráiler de 'Bitelchús Bitelchús', secuela de 'Bitelchús' también dirigida por Burton y cuyo estreno está previsto para septiembre, pone bien grande que la película está basada en los personajes creados por McDowell y Larry Wilson. Todo apunta a que McDowell va a dejar de ser un autor de culto minoritario, si es que no ha dejado de serlo ya. El escritor fue guionista de episodios de series antológicas como 'Amazing stories' (creada por Steven Spielberg), 'Tales from the darkside' (creada por George A. Romero) o 'Tales from the crypt' (creada por William Gaines y Steven Dodd). Stephen King es su fan número uno y Mariana Enríquez se convirtió en evangelista de McDowell tras descubrirlo en las ediciones de La Bestia Equilátera.

Suscríbete para seguir leyendo