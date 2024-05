El Bestialc de l’Alcora avanza el cartel de su 27ª edición cargada de rock y ‘grunge’

Ya hay fecha para el próximo Bestialc de l’Alcora. Será el próximo 22 de junio cuando los jardines de la Pista Jardín vibre una vez más con la propuesta musical de uno de los festivales más longevos y auténticos de la Comunitat Valenciana.

Este año se cumplen nada más y nada menos que 27 ediciones, y la filosofía sigue siendo la misma: un grupo de amigos pone todo su empeño en preparar un menú musical de un solo día desde el máximo respeto y amor por la música. Un menú repleto de artistas de máximo nivel de la música underground nacional e internacional. Y como siempre, con entrada completamente gratuita.

A lo largo de estos 27 años el Bestialc se ha ganado a pulso ser sinónimo de eclecticismo, pues es capaz de hacer que confluyan con naturalidad géneros que a priori parecen distantes. Este año viene cargado de garage, rock, grunge, pero también power pop, experimental, hardcore e incluso soul, blues con toques de jazz.

Boom Boom Kid será uno de los grandes protagonistas del Bestialc 2024. / MEDITERRÁNEO

Protagonistas

Entre los artistas que protagonizarán las 15 horas de música en la capital de l’Alcalatén estarán los argentinos Boom Boom Kid, cuyo cantante formó el grupo mundialmente conocido Fan Pepople, los cuales brindarán su típica música gruge. Boom Boom Kid es una banda de rock alternativo, con influencias de rockabilly, psychobilly, hardcore y punk psicodélico. Originaria de Buenos Aires, Argentina, es un proyecto solista de Carlos Rodríguez, anteriormente conocido como Nekro y líder de la banda Fun People entre 1989 y 2000.

Desde Estados Unidos llegarán los Uni Boys, una relevante banda que se graduó con los más altos honores del power pop con su álbum de 2022 Do It All Next Week y ahora están de regreso con Buy This Now!, un álbum producido y diseñado por Brian y Michael D’Addario de The Lemon Twigs en su estudio en el barrio East Williamsburg de Brooklyn. El disco está lleno de canciones de amor y soledad en el mundo moderno utilizando guitarras tintineantes de gloria new wave y melodías pop clásicas de la costa oeste.

Cartel del Bestialc 2024 / MEDITERRÁNEO

Más artistas

De Inglaterra estará en el Bestialc Eel Men con su estilo garage; de Madrid, Kamikaze Helmets, una banda muy interesante con música rock, soul, blues y toques de jazz; de Francia, el festival contará con la presencia de Lord Diabolik, y Jack Dupon, ambos de estilo garagero y de los Países bajos actuarán Jay-Room & Lean T.Fons. Asimismo, actuarán la banda española Old Time Spooks, el castellonense Adrián del Barrio, los Asskickers Enmascarados de Burriana, y de l’Alcora el grupo La Foya, además de Gurugú, una banda que se ha creado recientemente de rock de flamenco andaluz.

De la organización del Bestialc se encarga el colectivo DSK (Germán Albero, Dani Chiva, Vicky Hernández, Pablo Alfieri y Hugo Vivas), con la colaboracióndel Ayuntamiento y la Caja Rural de l’Alcora.