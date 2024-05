PJ Harvey, Tom Jones y una artista de Castellón actuarán en las Noches del Botánico de Madrid: ¿Quién es?

El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid se ha convertido en un lugar extraordinario para disfrutar las tardes del verano al aire libre viviendo la música en la naturaleza gracias al ciclo de conciertos Noches del Botánico, que desde el 2016 ofrece una experiencia inolvidable de la mano de algunos de los artistas más relevantes del panorama internacional.

Por esta cita han desfilado figuras de talla mundial como Robert Plant, Wilco, Toquinho y María Creuza, Franco Battiato, Bryan Ferry, Elvis Costello, Jeff Beck, Pat Metheny, Rufus Wainwright, José González o el mismísimo Bob Dylan, entre otros muchos.

Este año, PJ Harvey, Tom Jones, Tomatito, Queens of Stone Age, Pretenders, Sheryl Crow, Pixies, Estrella Morente, Mikel Izal, Lori Meyers, Julieta Venegas o Take That, la mítica boyband británica, serán algunos de los protagonistas del certamen que se desarrollará los meses de junio y julio y a los que se ha de añadir el nombre de una artista castellonense: Nadia Sheikh.

Nadia Sheikh goza de una trayectoria que poco a poco se consolida en el panorama actual. / Liam Maxwell

La cantautora de l'Alcora participará en la octava edición de las Noches del Botánico el 7 de junio en uno de los espacios del recinto, la zona Momentos Alhambra, el lugar perfecto para disfrutar antes y después del concierto en el escenario principal, que en esta ocasión será, ni más ni menos, que la legendaria PJ Harvey. Así, Sheikh será la encargada de «dar la bienvenida» a todos aquellos devotos fans de la británica Polly Jean Harvey, una de las figuras esenciales de la música popular de las últimas tres décadas.

La propuesta escénica

En formato acústico, la cantante, compositora y guitarrista alcorina residente en Londres, presentará los temas de su último EP Neverending Trial, plagado de temas que versan sobre el desamor, la ansiedad y depresión, la visibilidad de las mujeres en el mundo actual... Producido por Joe Cross (quien ha trabajado con otros artistas como Louis Tomlinson, Courteeners o Hurts, este trabajo refleja la increíble habilidad de Sheikh para escribir canciones profundas y significativas con estribillos pegadizos.

La trayectora de la castellonense es hasta la fecha toda una aventura haciendo de telonera para la legendaria banda galesa Stereophonics en 19 fechas de su gira europea Kind, incluidos conciertos con entradas agotadas en el Manchester Arena y el Cardiff Arena, Razzmatazz y el Palacio Vistalegre; hasta pasar por escenarios en festivales como Glastonbury, Isle Of Wight, Kendal Calling, Y Not, FIB y actuar en la televisión nacional española para Los Conciertos de Radio 3.

Música emotiva e íntima que se combina con potentes líneas de guitarra y mucho más es lo que reflejará sobre el escenario de Noches del Botánico 2024.