Castelló també celebra el Dia Internacional dels Museus

L’any 1977 va ser un moment clau per a la reconversió dels museus a tot el món en celebrar-se per primera vegada el Dia Internacional dels Museus per iniciativa de la International Council of Museums (ICOM). L’objectiu d’esta «celebració» no era una altra que reconsiderar la missió de les petites i grans pinacoteques i centres d’art, passant de ser infraestructures estanques, hermètiques, a centres culturals actius.

Des de llavors, cada 18 de maig, l’ICOM organitza esta jornada que suposa un moment excepcional per a la comunitat museística internacional i que busca conscienciar a la ciutadania sobre el fet que «els museus són un important mitjà per a l’intercanvi cultural, l’enriquiment de les cultures, així com per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració i de la pau entre els pobles».

Fa uns pocs anys, el DIM (Dia Internacional dels Museus) va cobrar especial força en la programació cultural anual a la província de Castelló gràcies a la unió d’esforços compartits entre diverses institucions com l’Institut Valencià de Cultura (IVC), l’Ajuntament de Castelló i la Diputació Provincial, a més d’altres consistoris de diversos municipis castellonencs.

El Museu de Belles Arts de Castelló celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb nombroses activitats. / MEDITERRÁNEO

Enguany, i a pesar que eixe calendari conjunt va passar a millor vida, la jornada commemorativa no passarà desapercebuda. Així, el #DIM24 cobrarà protagonisme en el Museu de Belles Arts de Castelló amb una agenda d’activitats dirigida a tots els públics.

El centre museístic de la capital de la Plana començarà la celebració amb l’activitat infantil Play Cube. A més, durant la jornada del dissabte, en sessions a les 10.15 hores, 11.30 hores i 17.00 hores, els més xicotets podran participar en l’acció Paisatge de jocs, una activitat en la qual els participants interactuen amb diversos elements que se servixen per a inspirar la creativitat. L’aforament és limitat i ha de realitzar-se inscripció prèvia trucant al telèfon del Museu 964 46 45 25 /46.

El gran protagonista

Les activitats previstes per part de l’IVC continuaran a partir de les 11.00 hores amb el taller que impartirà el reconegut il·lustrador i escriptor Javier Sáez Castán, que torna al Museu després del seu pas pel cicle Intercanvis. Club de Cultura el desembre passat de 2022. En esta trobada, denominat Entre la caverna i el museu, Castán (Premi Nacional d’Il·lustració en 2016) compartirà els seus punts de vista i experiències amb l’àlbum il·lustrat en una xarrada amb dos breus exercicis. L’activitat està dirigida a majors de 16 anys i és necessari inscripció prèvia.

Més accions

D’altra banda, el Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló realitzarà una de les seues intervencions musicals a les 12.00 hores amb la col·laboració de la ballarina Melissa Usina. Formada en el Conservatori Professional de València, l’Institut del Teatre de Barcelona i el Conservatori de Viena, des de 2008 Usina treballat com a ballarina en diferents companyies, fent nombroses gires.

El Belles Arts de Castelló realitzarà a les 13.00 hores una visita guiada de la mà de Victoria Falcó / MEDITERRÁNEO

A més, el centre museístic de l’avinguda Germans Bou realitzarà a les 13.00 hores una visita guiada de la mà de Victoria Falcó, que guiarà al públic entre les obres de la col·lecció permanent del Museu en dos nous itineraris alternatius que quedaran plasmades en dos guies impreses que s’entregaran en el taulell d’entrada. Per a realitzar la visita guiada també és necessari reservar plaça prèviament.

Arqueologia

Paral·lelament, i en col·laboració amb la Diputació de Castelló, el Museu incorpora 30 noves peces procedents de jaciments arqueològics de la província de Castelló en l’espai expositiu permanent de l’Edat dels metalls: bronze i ferro. Així mateix, s’incorporen dos noves peces en l’àrea d’arqueologia: d’una banda, un fermall romà procedent del jaciment arqueològic d’Hostalot-Idlum de Vilanova d’Alcolea, s. II d.C Luperna alletant a Ròmul i Rem i, per un altre, un deixant funerari ibèric del Mas de Felip de la localitat d’Ares.

Valltorta

D’altra banda, el Museu de la Valltorta a Tírig fa, des del15 de maig i fins al dissabte dia 18, diverses visites guiades al barranc de Gassulla, a la ruta del patrimoni Per les barraques de pedra en sec que es troben al voltant del Museu així com visites a la cova dels Cavalls i al mateix museu. També realitzaran els tallers familiars Copiem la peça del mes i Robar el foc als déus.

Més informació ací.