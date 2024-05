Ana María Archilés: «Claudia me eligió, decía que era la que mejor entendía su música»

Este viernes, 17 de mayo, en las plataformas de música internacionales más conocidas, se podrá escuchar un disco que cuenta una historia de admiración y cariño, la consecución póstuma de una ilusión, la que de buen seguro comenzó a orquestarse (nunca mejor dicho) cuando la famosa compositora Claudia Montero escuchó por primera vez lo que sucede cuando la almassorina Ana María Archilés tiene una guitarra entre las manos.

Archilés siempre habla de los proyectos en los que participa con ilusión contagiosa, lo que contrasta con su ausencia de grandes alardes. No presume, pese a que sus logros no son baladí. Comparte la alegría de quien se siente una persona con suerte, como si detrás no hubiera tanto trabajo. Esta última aventura no es una excepción. Evocaciones de la lluvia es una de esas historias merecedoras de ser contadas, sobre todo, escuchadas.

El disco que presentarán en formato físico el próximo 15 de junio en la Casa de la Cultura de Almassora no es el estreno discográfico de la guitarrista. Ya participó en solitario en otro en el que interpretaba obras de Tárrega, realizado por el Ayuntamiento de Vila-real, pero en este se multiplican las implicaciones personales.

Ana María Archilés interpreta toda la obra para guitarra de Claudia Montero en ‘Evocaciones de lluvia’. / MEDITERRÁNEO

Claudia Montero, que falleció prematuramente el 16 de enero del 2021, era una compositora internacionalmente conocida y reconocida. Así lo creía Ana María Archilés, que un día le escribió por Messenger con el único propósito de manifestarle su admiración. Ahí empezó todo. A partir de ese momento se inició una interlocución periódica que acabó consolidando una estrecha amistad virtual.

Encuentro en Castelló

Durante un tiempo, Montero fue profesora de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Castelló. Aprovechando esa proximidad, un medio local le solicitó una entrevista a propósito de la obtención de sus Grammys, oportunidad que aprovechó para pedir a Ana María encontrarse por primera vez. «Fui a buscarla a la estación de tren. Para mí era una estrella, viví como un honor llevarla en mi coche, y ella se comportó con total normalidad», recuerda. En el transcurso de la entrevista, le pidió que «tocara una de sus obras». Se emociona cuando recuerda que «por si no era suficiente con conocerla, además podía tocar delante de ella».

De su carácter afable y próximo conserva múltiples evidencias, como las de ese mismo día. «Yo no iba a salir en la grabación, y al pedirme que tocara le dije que no me había puesto pendientes. Me dejó los suyos». A partir de ahí, la amistad solo hizo que crecer.

Archilés reconoce que la primera vez que la compositora le dijo que quería que grabara un disco con sus obras no se lo cogió «en serio», no creyó «que fuera su intención real». Montero le confesó que «era la persona que mejor la entendía». Pero su amiga murió antes de que pudiera demostrarle que no hablaba por hablar .

Tiempo después, la guitarrista recibió una llamada de Mercedes, la hermana de la compositora. Estaban preparando un homenaje en el Ateneu Musical de València en el que Ana María sería la única guitarrista. Fue en junio del 2022. La hermana de su amiga volvió a plantearle la idea del disco.

La ilusión de Claudia no era una ensoñación, ni una de esas propuestas que nunca llegan a materializarse. La almassorina fue invitada a participar en el II Festival Internacional de Mujeres Guitarristas celebrado en Buenos Aires, y Mercedes le propuso aprovechar ese viaje para iniciar la grabación.

De aquellos días, la hermana de su amiga le pidió que recordara que la llevó «a pasear por los lugares favoritos de Claudia» y que les «acompañó una hermosa lluvia, como la que ella tanto amaba».

«Cuando me dijo que quería hacer un disco para que tocara sus obras, reconozco que no lo tomé en serio»

Aquella grabación fue insuficiente, necesitaban algunas piezas más. Le propusieron trasladarse a San Francisco (EEUU), donde completó la producción en los estudios de El Cerrito Records (la pasada Semana Santa), donde completaron no solo la grabación, sino también el proceso de masterización y la mezcla, realizada por Oscar y Kenya Autie.

Proyecto inédito

Evocaciones de lluvia será el primer disco que incluirá toda la música de guitarra de Claudia Montero, y según la productora Kenya Autie, no será el único en el que colaborarán. «Me dice que el mundo tiene que conocerme», asegura agradecida y con cierta dosis de escepticismo, el que nace de la ausencia de ambiciones, porque Archilés solo quiere ser feliz haciendo lo que hace, tocar la guitarra, cualquier otra posibilidad «es una alineación de los astros», comenta, como la que un día cruzó su camino con el de Claudia Montero para regalar a la gente su música.