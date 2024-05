El prestigiós Dúo Cassadó presenta en Castelló ‘Hypnotik’

El reconegut Duo Cassadó actua este dissabte, 18 de maig, a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la mà de la Societat Filharmònica.

La prestigiosa formació integrada per la pianista Marta Moll de Alba i el violoncel·lista Damián Martínez Marco presentarà per a l’ocasió el seu nou treball discogràfic Hypnotik a la sala simfònica a partir de les 19.30 hores. Es tracta d’un treball de caràcter més conceptual amb el qual canvien de registre.

Publicat per Warner Classics, el present àlbum posa en relleu la música minimal. En este sentit, Hypnotik està concebut com una experiència personal, ens convida a connectar amb el més intime de nosaltres mateixos. És un viatge musical en el qual es posa de manifest l’essència de l’ésser humà i la música minimal des del barroc fins als nostres dies.

El programa

El concert començarà amb la tercera Suite per a violoncel sol composta per Johann Sebastian Bach i acabarà amb Fratres del compositor estonià Arvo Pärt. A més, interpretaran l'Adagio per a violoncel i piano, de Zoltan Kodály; From jewish life, d'Ernest Bloch; Kaddish, de Maurice Ravel i Spiegel im Spiegel, novament de Pärt.

Marta Moll de Alba i Damián Martínez Marco formen el reeixit projecte musical Dúo Cassadó. / Josep Molina

Trajectòria

El binomi, aclamat internacionalment per la seua exquisida musicalitat i sensibilitat, és artista en exclusiva de Warner Classics. Fins a la data, han actuat en reconeguts auditoris i festivals de tot el món i realitzat gires per Israel, el Canadà, Colòmbia, l’Equador, l’Argentina, el Marroc, Tunísia, Egipte, Jordània, el Pakistan, la Xina, Corea del Sud i el Japó.

El seu disc Rapsodia del Sur, guardonat amb el Melòman d’Or, va ser triat entre els millors discos de l’any. En ROJO, catalogada per la premsa internacional com una gravació de referència, va realitzar la primera gravació mundial de Fantasia Española escrita per Ernesto Halffter. Així mateix, destaca el seu treball Hechizo y Duende, un homenatge a Federico García Lorca.

Les entrades, de 6 a 16 euros, es poden adquirir ací.