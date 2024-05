El bajón del FIB en los comercios locales: "Incluso nos hemos planteado cerrar esos días"

A dos meses de la celebración del FIB, las expectativas para los negocios locales no son muy altas. El festival de Benicàssim, que pronto cumplirá 30 años de historia, hace mucho que dejó de ser la gallina de los huevos de oro. Su debacle, hacia un macroevento low cost que no cuida a lo local, también nubla al comercio, además de la hostelería.

Y es que mientras, antes, la llegada de los fibers se traducía en un pueblo prácticamente colapsado, con terrazas de restaurantes llenas y largas colas en los comercios y servicios, la afluencia por el casco urbano ha caído en picado, hasta pasar prácticamente desapercibida en los últimos años.

Así lo denuncian varios comerciantes, que apuntan al alojamiento de los jóvenes fuera de la ciudad como una de las principales causas. «Ya hace tiempo que muchos se alojan en complejos hoteleros externos como Marina d’Or, con paquetes de precios más económicos, y hay autobuses lanzadera que fleta la propia organización del festival y que les conecta de forma directa con Castellón y Orpesa», según señalan empresarios locales a este periódico. «Pero no es nuevo, ya viene de hace unos años», manifiestan con descontento, al considerar que esto hace que los fibers se muevan solo del recinto al alojamiento y a las zonas de playa.

Pérdida de clientes

Para los negocios «solo hace falta echar la vista atrás», según indica la propietaria de un salón de belleza, Gina Bort. «Recuerdo cómo hace 15 años cuando abrimos el negocio también se alojaban en cámpings próximos al pueblo y se recorrían todo el casco urbano, consumían muchísimo, la pastelería de al lado no cerraba ni a mediodía, venga a vender bocadillos y otro local cercano al nuestro hacía almuerzos ingleses, todo estaba a tope», relata esta empresaria.

Sin embargo, «ahora todo lo hacen en el recinto y mucha gente de aquí se va porque no pueden dormir del ruido de los conciertos, otros no vienen al pueblo porque piensan que no podrán ni aparcar y, en realidad, resulta que en el pueblo nos quedamos sin nadie. Hace un par de años incluso pusieron peluquería y maquillaje gratuito dentro del recinto», señala Bort, que está al frente de la peluquería Gina de Benicàssim.

«Nos quejamos porque encima nos hace mal, la gente que viene al FIB ni la vemos, pero además las carreteras de los accesos están colapsadas con retenciones y muchas personas no quieren venir al pueblo de Benicàssim durante esos días por ese motivo», señala.

Tan poca esperanza tiene esta comerciante local en la semana del FIB, a diferencia de años atrás, que «incluso nos hemos llegado a plantear cerrar esa semana, o al menos las tardes, porque el año pasado tuvimos muy poca faena y eso que es en pleno mes de julio y eso hace daño», concluye.

Silvia Sanz, propietaria de la tienda de moda Azahar, en la plaza Constitución, también declara que este festival en los últimos años «repercute para mal». «Los accesos están muy difíciles para entrar y salir de Benicàssim, la gente que está de vacaciones ese fin de semana evita venir al pueblo y realmente son los días que mejor se puede comer o cenar», indica.

«Los primeros años y con los españoles, desde el 2004 hasta 2008 aún había gente por el pueblo, ahora casi no se les ve, bajan a la playa, muchos están en Orpesa, nos quita el público de vacaciones... Funciona muy bien todo el verano y de repente es como un bajón», lamenta desilusionada con este festival.