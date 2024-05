El teatre clàssic torna a Peníscola per a l'estiu

Una cita ineludible per als amants del teatre clàssic. Així s'ha presentat en el pati del Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació Provincial de Castelló la XXVII edició del Festival Clàssic Castell de Peníscola, una cita que ja és tot un referent cultural i un complement de qualitat per a l’oferta turística de la província. I és que, l’entorn monumental i la seua situació geogràfica, el convertixen cada any en una cita estiuenca ineludible per als apassionats dels clàssics.

«El festival està consolidat, amb plens complets en totes les representacions, no en va, se celebra en un escenari que el convertix en una experiència única», ha destacat el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, durant la presentació de la programació d’este festival que es desenvoluparà entre els dies 9 i 20 de juliol al Castell de Peníscola i que oferirà al públic un cartell de gran qualitat.

«Des de la Diputació de Castelló hem treballat de manera meticulosa per a poder presentar un cartell de qualitat, al nivell dels grans festivals nacionals, que gaudixen d’extraordinari prestigi a nivell internacional», ressalta el responsable de l’àrea de Cultura.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, al costat de l’alcalde de Peníscola i els organitzadors del festival. / Javier Vilar

Atractiu turístic

El programa contempla un total de sis espectacles teatrals i una projecció del documental Mirar al cielo d’Antonio Fernández. A més, durant tot el festival, amb la col·laboració de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Peníscola, es llançarà per segon any consecutiu el II Taller Pepe Monleón de Periodisme Jove, el qual pretén crear un xicotet grup que cobrisca el festival amb entrevistes, crítiques d’espectacles, ressenyes, etc.

«La qualitat de les obres, dels actors i de les companyies han elevat pel cap alt esta cita amb el teatre de qualitat i som un dels grans festivals de l’estiu», destaca Clausell, qui posa de manifest «l’interés de la Diputació de Castelló a mantindre i fomentar l’ús de les arts escèniques».

A més, el diputat de Cultura assenyala que amb este esdeveniment, la Diputació posiciona a la província de Castelló dins del circuit nacional del teatre clàssic més prestigiós, «creant orgull de pertinença i augmentant el prestigi cultural del nostre territori».

El XXVII Festival Clàssic Castell de Peníscola situarà a este municipi turístic per excel·lència de la província de Castelló en l’epicentre del teatre clàssic.

Programació

El dimarts, 9 de juliol, es representarà al certamen teatral l’obra Malditas damas, de Chema Cardeña. Esta coproducció entre Arden Producciones i el mateix festival peniscolà explora les vides de tres personatges fonamentals de la literatura del segle XIX, com són Emma Bovary (de la novel·la de Gustave Flaubert Madame Bovary), Ana Ozores (protagonista de La Regenta) i Anna Karenina.

El dijous, 11 de juliol, serà el torn de Las locuras por el verano, de l’italà Carlo Goldoni. Esta comèdia del segle XVIII aborda la capacitat de la gent per a endeutar-se amb la finalitat d’aparentar el que no tenen i ser els estiuejants més importants. Dos dies més tard, el 13, s’interpretarà a Peníscola Burro, d’Álvaro Tato, dirigida per Yayo Cáceres. Esta comèdia musical oferix un repàs humorístic sobre la figura del burro al llarg de la literatura universal.

'Las bingueras' serà l'obra que protagonitze la cloenda de la present edició. / MEDITERRÁNEO

El dimarts dia 16 el públic podrà gaudir de la representació d’El castillo de Lindabridis, tot un clàssic de Pedro Calderón de la Barca, una comèdia mitològica que enfronta a personatges cavallerescos amb un terrible dimoni.

El 18 de juliol serà el torn d’una de les obres més representades arreu del món, com és El avaro de Molière. En esta versió clàssica, el personatge de l’avar és interpretat per una dona, oferint una perspectiva única sobre l’avarícia.

I, finalment, el dissabte, 20 de juliol, s’interpretarà Las bingueras de Eurípides, d’Ana López. Esta comèdia hilarant ambientada en una Cádiz sufocant presenta a personatges de les tragèdies d’Eurípides reunits al voltant d’un bingo clandestí. Les entrades per als espectacles d’esta nova edició estaran pròximament a la venda.