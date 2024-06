La música clàssica arriba a entorns no urbans de Castelló

Després de tres edicions, el Festival ARC Clàssica s’ha consolidat convertint-se en un referent per a la difusió de la música clàssica en entorns no urbans de la província de Castelló. Per a la quarta edició, que començarà els dies 6 i 7 de juliol, realitzaran «cicles de concerts a Morella, VilafamésSant Joan de Moróles Coves de Vinromà i Borriol», explica Antonio Font Escoí, director de la cita, qui remarca que totes les actuacions es duran a terme «en espais originals i amb artistes de primer nivell».

Una de les característiques principals del cicle és que el públic i els artistes es relacionen i comparteixen l’emoció per la música. A més, el gran atractiu radica en la celebració de les actuacions en «un entorn allunyat de les presses, en espais naturals a l’aire lliure i en llocs que envolten la música que s’escolta. Espai i música formen un tot», expliquen des de l’organització. La directora artística del certamen, Elena Font, recorda que en estos tres últims anys «han passat pel festival excel·lents músics d’una gran talla humana i que han ajudat a la visibilitat i difusió» del mateix, i afig que l’edició de 2024 «és molt especial» gràcies a la sèrie de concerts «amb músics de talla internacional» que hi participen. «Continuem ajudant als joves talents oferint-los la possibilitat de tocar en els concerts a través de la segona edició dels Preludis (actuacions prèvies als concerts del programa oficial)», afig.

Els protagonistes

La primera parada del Festival ARC Clàssica serà Morella. La capital dels Ports, gràcies a la col·laboració de la Diputació i el Ajuntament, acollirà el 6 de juliol, a les 20.00 hores, i amb entrada gratuïta, el concert Faces of Brazilian que protagonitzaran els pianistes Pablo Marquine i Diogo Monzo. Tots dos iniciaran la gira europea en la localitat morellana interpretant obres de compositors brasilers plenes de colors i ritmes càlids. L’endemà, a la mateixa hora, serà Elena Font l’encarregada d’oferir un recital amb obres de Chopin, Debussy i Ravel en el Teatre de Morella.

Antoni Besses serà un dels protagonistes de la quarta edició de l'ARC Clàssica. / MEDITERRÁNEO

La següent cita serà en el Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de Vilafamés (MACVAC) els dies 12, 13 i 14 de juliol. La primera jornada comptarà amb el pianista i compositor Antoni Besses, qui interpretarà 12 improvisacions inspirades en obres del propi centre museístic, oferint una visió molt personal i efímera del significat de les peces d’art. El dia 13, Elena Font actuarà al costat del francés Pascal Rogé en un concert inspirat en la figura del pintor Henri Matisse. Finalment, el 14 de juliol, el pianista i musicòleg italià Lucca Chiantore oferirà Quadres per a una exposició, una proposta diferent que tindrà l’obra de Mússorgski com a fil conductor.

L’acció del festival es pausarà durant el mes d’agost i tornarà el 13 de setembre a l’edifici polifuncional de Sant Joan de Moró amb la presència de Chiantore i David Ortolá. Tots dos conformen el Tropos Ensamble. El 14, a les 19.00 hores, seran novament Pascal Rogé i Elena Font els encarregats de posar la nota musical encara que en esta ocasió ho faran acompanyats d’una formació de músics de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu sota la direcció d’Albert Mora per a interpretar la famosa suite El carnestoltes dels animals, de Camile Saint-Saëns. L’obra estarà narrada per Eli Espinoza. Per al dia 15, Antoni Besses i Josep Maria Colom oferiran un recital doble interpretant com a obra central la sonata a dos pianos i percussió de Bartok.

Luca Chiantore també participarà en la present edició d'este cicle que promou la música clàssica. / Andra Carstea

A la tardor

A l’octubre, concretament el dia 12, a l’església vella de les Coves de Vinromà actuaran Josep Sancho, Julio Fresneda i Cecilia Serra amb un programa titulat Cartes a Mozart. El 2 de novembre, en el mateix escenari, la reconeguda violinista austríaca Birgit Kolar oferirà un concert titulat L’ànima del violí, i el dia 23 els amants de la música podran gaudir d’un concert de piano i flauta a càrrec d’Elena Font i Albert Mora. A més, hi han altres activitats programades en Borriol, amb la presència de Carles Cases, Sveta Trushka, Carmen Romeu i Borja Mariño, encara que amb data per determinar.