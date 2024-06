Magalí Etchebarne: historias mínimas que lo son todo

Hablando con la cineasta castellonense Elena Escura, ésta me decía que siempre ha apreciado las películas «en las que no pasan muchas cosas». Luego especificaba, claro. Porque dentro de ese «no pasar» suceden muchas, demasiadas cosas quizá. Es decir, en lo convencional o trivial, en lo cotidiano, se esconde una complejidad extraordinaria, y no me refiero al plano emocional, o no únicamente.

Cuando uno lee los cuatro relatos que comprenden La vida por delante (Páginas de Espuma), de Magalí Etchebarne, podría pensar que en aquello que tiene ante sus ojos, en aquello que lee, no existe mayor acción que el mero devenir de nuestra existencia. Y tendría razón, sí, aunque en ese periplo se encierra todo un universo de conflictos internos que nos llevan, de forma irremediable, a creer que uno nunca se conforma con la vida que tiene, o sí, e intenta sobrevivir como puede a los vaivenes anímicos y físicos de toda presencia.

Las cuatro historias que la autora argentina presenta, y con las que se alzó el pasado mes de marzo con el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, tratan cuatro temas fundamentales: la madre, la muerte, el trabajo y el amor (y no precisamente por ese orden). Etchebarne, con minuciosidad y sutileza, se atreve a horadar en lo más profundo del dolor, pero lejos de buscar el efectismo, de mostrar el sufrimiento que una o varias personas pueden padecer de forma cruda, lo hace con la elegancia propia de quien sabe que en esto de escribir es mejor no mostrar lo evidente, es mejor ser capaz de explorar esos espacios «poco recomendados» de un modo mucho más agudo. ¿Cómo? Sirviéndose de unas pequeñas dosis de humor no intencionado.

La autora argentina Magalí Etchebarne está de gira por España presentando 'La vida por delante'. / Isabel Wagemann

Otros elementos clave

Así, para aligerar las pequeñas y grandes tragedias que sobrevuelan los relatos, Magalí Etchebarne fijó su mirada en otros elementos que a priori no parecían importantes pero que son claves, como pueda ser la amistad. Es la propia autora, durante una charla vía Zoom, la que me comparte ese «secreto». Y, tras una brevísima reflexión, no pude más que darle la razón, porque, efectivamente, la amistad cobra un significado absoluto en todos y cada uno de los cuentos. «La amistad aparece como un salvataje», me dice. Y añade: «es literal en el primer relato, en la relación de esas mujeres que se hacen compañía en el dolor. En el segundo, está la amistad de la correctora editorial y la autora a quien le corrige los textos, una relación extraña al ser del trabajo, pero que se da; y, luego, está también la amistad de esas dos hermanas del tercer relato y la que se produce entre la protagonista y teórica antagonista del último». Al pensar en todo ello, resulta fascinante comprobar las capas de un texto, de una historia. Nada es lo que parece a simple vista, lo cual es de agradecer.

'La vida por delante', de Magalí Etchebarne. / Páginas de Espuma

Del mismo modo, en La vida por delante hay un clarísimo alegato en favor de la mujer, ya sea para constatar su invisibilidad en una sociedad que sigue siendo, y para nuestra desgracia, claramente machista, o para incidir en la desigualdad propia de ese sentido de superación del hombre frente a todo y frente a todos. Esto último resulta muy claro en el primero de los relatos, donde una mujer enferma comprueba que «a veces la vida es completamente ingrata». La vejez cobra aquí un papel protagónico, «esa idea del envejecimiento como una suerte de flagelo que solo se da entre las mujeres», advierte Etchebarne, quien comenta que «es muy pesado vivir nuestra propia transformación con tanta vergüenza, y con tanto espanto y desesperación».

Existe todo un cosmos infinito en estos cuatro relatos en los que «parece que no pasa nada». Yo a eso lo llamo genialidad, lo llamo destreza narrativa.