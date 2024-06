'Arrels. Acústics al Metcas', un nou cicle musical a Castelló

Arrels. Acústics al Metcas és la nova iniciativa que promou l’Ajuntament de Castelló a partir d’este mes de juny per a dinamitzar un espai com el Museu d’Etnologia situat al carrer Cavallers i per a donar veu a alguns dels projectes personals més interessants de l’escena actual a la província, amb moltes de les promeses més incipients.

Els divendres de juny i juliol, a partir de les 20.00 hores, i amb entrada gratuïta, tindrà lloc este nou cicle musical que iniciarà el pròxim dia 7 Luna Orleans, la jove vila-realenca que es va donar a conéixer l’any passat en La Voz conquistant a milers de seguidors del conegut programa televisiu. Amb tot just 21 anys, en l’actualitat està estudiant en el Conservatori Superior de Barcelona la carrera de cant de jazz després d’haver superat amb èxit els estudis preliminars a València.

El següent a pujar-se a l’escenari d’esta nova iniciativa cultural en la capital de la Plana serà el cantautor Joan Villalonga, qui presentarà el seu disc Mil anys en un segon, potser el seu projecte més personal en el qual l’oient troba cançons pròpies en valencià amb piano i veu. Estes cançons, interpretades poques vegades en directe, han pogut ser rescatades i gravades gràcies a l’ajuda de músics com Diego Barberà, Hèctor Tirado i Sergio Bisbal. El seu concert serà el 14 de juny.

El divendres 21 el protagonista d’Arrels. Acústics al Metcas serà Natxo Ruiz. El cantautor alcoià establit a Castelló va presentar este mateix any el seu primer disc d’estudi Ara. L’àlbum comprén 11 temes i un senzill componen este treball ple de sentiments i d’emocions que viatgen des de la cançó d’autor fins al pop-rock. Destacar que formen part del projecte musical Ángel Belinchón (Dry River), amb qui col·labora des de fa més de vint anys i que s’ha encarregat de la producció del treball, dels arranjaments i de la direcció musical, a més de guitarres, baix i segones veus.

Rosio Cano serà una de les protagonistes del nou cicle musical castellonenc. / MEDITERRÁNEO

Present i futur de la cançó

Ela Vin serà l’encarregada de posar la guinda al mes de juny d’este cicle. Després d’eixe nom artístic es troba l’alter ego d’Esther Vinuesa Navarro, qui acostarà al públic el seu fascinant projecte musical com a compositora i multiinstrumentista. Nascuda a València, Ela Vin part de l’emoció com a principal recurs compositiu, essència pura en el naixement de les seues cançons que es reflectix en les seues melodies i harmonies vocals. En directe, es deixa acompanyar d’una excel·lent formació de músics de la trajectòria i la talla de la guitarrista Lucía Zambudio.

Al juliol hi haurà altres quatre actuacions previstes. El dia 5, serà Woody Harbour l’encarregat de donar la nota. El projecte dels castellonenc Adrián del Barrio i Borja Barberá, que ja es van donar a conéixer en la passada edició de el Pro Weekend Fest.

Més noms al juliol

El 12 de juliol actuarà en el Museu d’Etnologia Marie Bernete, una artista castellonenca que també compta amb tot just 20 anys i que es definix a si mateixa com a «rodamon des de la seua infància».

Rosio Cano serà la següent a participar en Arrels el 19 de juliol. La jove de les Coves de Vinromà és un altre dels talents més prometedors de l’escena valenciana actual. L’any passat va publicar el seu treball Quimeres, que comprén cinc temes: Paraules amb verí; Cridem; Aquest cercle; Un jo mai mai i La forma dels núvols.

Finalment, però no per això menys important, Laia Pizá, jove artista de Mascarell, oferirà en directe les seues cançons de tall intimista, amb lletres senzilles i amb tocs de música experimental el 26. Serà el colofó ideal d’esta cita que suposa una de les grans novetats de l’àrea de Cultura municipal de cara a la temporada d’estiu per a amenitzar la ciutat i omplir-la de contingut cultural.