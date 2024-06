Natalia Litvinova gana el Premio Lumen de novela con 'Luciérnaga'

"Si Luciérnaga consigue lo imposible es por ese lirismo que lo inunda todo. Es una novela dulce, conmovedora, brillante como ese insecto coleóptero de membrana luminosa". Así ha descrito la poeta Luna Miguel la obra ganadora del II Premio Lumen de Novela fallado este martes en Madrid y que ha recaído, por unanimidad, en Luciérnaga, de Natalia Litvinova (Gómel, Bielorrusia, 1986), escritora afincada en Buenos Aires. Se trata de la primera novela de esta autora conocida por su poesía. En esta obra, que la autora ha confesado haber acabado unos días antes de presentarla al premio, explora la historia de dos mujeres, una historia que es la propia, y que parte de una infancia en Bielorrusia partida por el accidente de la central nucelar de Chernóbil, y recorre el exilio y la memoria.

El jurado ha descrito la obra seleccionada como "una voz deslumbrante y conmovedora, con la difícil cualidad de la sencillez". La escritora y guionista Ángeles González-Sinde, como miembro del jurado, ha confesado en la entrega del premio que le atrapó el relato. "Me interesó porque explora un territorio poco conocido en nuestra lengua pero que empieza a desplegarse ahora". Para Lola Larumbe, librera y también parte del jurado, "fue una sorpresa leer ese manuscrito. En seguida notamos que había una corriente eléctrica entre la historia de la madre y la de la hija".

Litvinova ha estado presente en el acto en el que se ha revelado el premio por videoconferencia desde Buenos Aires. Confesaba no haber dormido en la noche de hoy y estar "anonadada" por saberse ganadora del premio. Esta es su primera novela, después de 14 años dedicada a la poesía. "Dicen que cuando uno viaja su alma llega al destino unos días después. Pues yo estoy un poco así, mi alma está aún viajando", ha comentado. La autora ha explicado en la rueda de prensa posterior a la entrega, que se ha visto interrumpida por el desmayo de una de las asistentes, que la historia que contiene Luciérnaga, inspirada en su propia historia familiar, llevaba diez años fraguándose en su cabeza, pero que fue un paseo cerca del mar de A Coruña, después de vivir unos "eventos trágicos" cuando "el mar me sopló la voz de la narradora".

"Comencé a hacer anotaciones para este libro hace justamente diez años", ha explicado. "En esas anotaciones había frases de mi madre, yo me había propuesto hablar con mi madre y sentía la necesidad de que ella escribiera". Ella le animó a hacerlo, aunque era muy doloroso traer los recuerdos de aquellas vivencias en Bielorrusia y el exilio, que Litvinova vivió con diez años. "Incluso le cambiaba la letra cuando sufría mucho, su letra se volvía ilegible, y yo sentí que mi papel era recomponerla. En mi familia hubo mucha gente silenciada, que sintió que su historia no importaba y esta novela surge también de la necesidad de darles una voz, sabiendo que mi familia representaba a muchos y a muchas".

Historia de una tragedia y el exilio

Luciérnaga, que se publicará en Lumen el 12 de septiembre, cuenta la historia de dos mujeres a través de "los traumas, la memoria y la resistencia", ha indicado la autora. La primera parte se sitúa en la infancia de Natalia, en Bielorrusia, en la que ocurre el trágico accidente que obliga a muchos a emigrar a otros países. La familia de Litvinova se marchó a Argentina, donde se sitúa la segunda parte de la historia, en la actualidad. La memoria, ha explicado la autora, ha jugado un papel importante en la historia. "Cuando llegé a Buenos Aires tenía diez años y sentí que algo se rompió en mí y en mi familia", ha indicado. "Creo que aquí retrato muy bien esa grieta". Esa grieta le hizo también obligar algunas cosas. "Esta novela está escrita para entender esas cosas que quise olvidar para poder sobrevivir" porque, ha indicado, "la memoria está muy relacionada con los silencios".

Son temas que, ha indicado la autora, lleva tiempo abordando también en su obra poética. Esa dedicación, la poesía, ha explicado, hizo que los primeros textos que escribió de Luciérnaga fueran muy fragmentarios y está presente también en esta primera incursión en la novela en su lenguaje. "Creo que la poesía es la música, los hechos bailan esa música", ha indicado. Autora de poemarios como Esteparia (Ediciones del Dock, 2010); Cesto de trenzas (La Bella Varsovia, 2018) o Soñka, manos de oro. (La Bella Varsovia, 2022), tuvo que medirse "porque no quería hacer un poemario, aunque es donde más cómoda me siento". Ha confesado que para ella escribir esta novela "fue como meterme en un mar mucho más profundo", pero esto no hará que abandone la poesía: "no sé si es algo posible para mí".

Segundo premio de novela

El de Litvinova es el segundo premio de novela que entrega Lumen, después de que el año pasado galardonara a la escritora argentina Leticia Martin por Vladimir. Está dotado con 30.000 euros además de la publicación del libro en todo el territorio de habla hispana. En esta edición, se han recibido 549 manuscritos procedentes de países como Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay, unos manuscritos que María Fasce, directora literaria de Lumen, Alfaguara y Reservoir Books, ha descrito como obras de "gran variedad de registros y de temas, lo que da señal del gran momento de la literatura escrita en español".

En el fallo de esta segunda edición, Fasce se ha dirigido a la autora para felicitarla y confesar: "Es un libro con el que he sonreído y me he emocionado. Estoy orgullosa de este premio y tener tu nombre en el catálogo".

El Premio Lumen de Novela recupera así un galardón que la editorial mantuvo unos años, el Premio Femenino Lumen, convocado entre 1994 y 1999 para desubrir el talento literario entre las mujeres. Algunas de las premiadas entonces fueron Ángeles de Irisarri en 1994 con Ermessenda, condesa de Barcelona, Ana Rodríguez Fischer en 1995 con Objetos extraviados, Clara Obligado en 1996 con La hija de Marx, Alicia Giménez Bartlett en 1997 con Una habitación ajena y Clara Usón en 1998 con La noche de San Juan, obras seleccionadas por un jurado compuesto por las escritoras Nora Catelli, Ana María Matute, Ana María Moix, Cristina Peri Rossi, Elena Poniatowska y la editora Esther Tusquets, fundadora del sello en 1960.