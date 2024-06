El Teatre Principal tanca el trimestre cultural amb Mario Gas

El Teatre Principal de Castelló finalitza la programació de l’abonament de primavera amb l’obra Casares-Camus: Una història d’amor, dirigida per Mario Gas i protagonitzada per Jordi Boixaderas i Rosa Renom. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 19.00 hores. L’obra, basada en fets reals, narra la relació entre l’escriptor Albert Camus i l’actriu María Casares a partir de la seua correspondència epistolar. Es tracta d’un espectacle de teatre-document que és també un viatge per la intensitat dels sentiments i per la història d’Europa.

En la representació, es fa un recorregut que situa l’espectador en la Segona Guerra Mundial com a punt d’inici de la relació entre els protagonistes fins a la mort de Camus en 1960. En tot eixe temps, Casares es convertirà en una gran dama de l’escena francesa i ell arribarà a ser Premi Nobel de literatura. A través de les cartes que s’escrivia la parella es tix aquesta història d’amor.

El Teatre Principal de Castelló ha oferit huit grans obres a preus reduïts i la temporada finalitzarà amb una de les semifinals del Torneig de dramatúrgia.