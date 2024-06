L’Orfeó UJI interpretarà dues peces inèdites al Paranimf

L’Orfeó UJI interpretarà dues peces del Barroc missional inèdites a Espanya en el concert de cloenda del curs, Barroques maraques, el divendres 14 de juny al Paranimf de la Universitat Jaume I.

Per a contextualitzar, des de l’agrupació musical exposen que en el segle XVI es van iniciar les missions jesuítiques a Amèrica del Sud, emmarcades en la colonització i evangelització dels indígenes americans. En aquest procés, els jesuïtes van tractar d’integrar les dues cultures que acabaven de col·lidir, l’europea i la indígena americana, a través de l’educació, el treball agrícola, l’artesania religiosa i també la música. Així, es va crear un ampli repertori musical que combinava les melodies autòctones indígenes amb el barroc europeu, i que va resultar en el naixement d’un estil musical propi: el Barroc missional. Un llegat declarat Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat per la Unesco i del qual es conserven milers de partitures dels segles XVIII i XIX.

Precisament d’aquest fragment de la història naixen les dues peces que s’interpretaran per primera vegada a Espanya. Aquest concert inèdit a l’UJI és possible gràcies al treball de recerca del director de l’Orfeó UJI, Diego Alamar, en el municipi de San Ignacio de Moxos a Bolívia. Alamar explica que en 2005, «durant una estada a Bolívia com a cooperador internacional, em vaig trobar una estructura musical impressionant, ja que tot aquell treball jesuïta s’ha mantingut al llarg dels segles i hi ha hagut una herència que les escoles musicals creades en les zones on va existir una missió jesuïta han sabut mantindre».

Investigació i memòria

El director del cor de l’UJI explica que durant la seua col·laboració amb l’escola musical de San Ignacio de Moxos, va descobrir aquestes dues partitures. En aquest sentit, Alamar afig que «hi ha històries molt curioses en el procés de recuperació de les partitures, ja que quan es va crear l’escola de música d’aquest poble, es va descobrir que els fusters encara tenien plànols de violins de l’època, perquè l’ofici s’havia heretat de pares a fills».

El concert Barroques maraques connecta la música més clàssica barroca europea amb la música més festiva llatinoamericana, un concert en el qual participaran els 45 integrants de l’Orfeó, una orquestra de 10 persones, un pianista, un percussionista, tres solistes, dos oboés i l’actriu Wanda Bellanza, que presentarà el concert. Les peces del barroc missional del concert proposen un viatge per a descobrir el llegat musical que van deixar aquestes missions jesuítiques. Les obres són Magnificat i Por hacer festejo, una peça escrita en castellà antic que no és litúrgica, però que parla discretament sobre religió, però amb components més populars. Aquestes dues composicions del barroc missional actuaran de pont entre la primera i la tercera part del concert. Així, en la primera s’interpretarà una peça de barroc pur: Magnificat, un cant bíblic d’Antonio Vivaldi. I en la tercera part, cinc peces de música popular llatinoamericana: Chan Chan, de Company Segundo; Carnavalito del duende, una melodia popular; el tango El último café; Duerme negrito, una peça de Atahualpa Yupanqui que aborda l’esclavitud; i Bullerengue, una cançó popular.

Com a activitat complementària, el divendres es va projectar a l’UJI La Misión, i Alamar va explicar el procés de creació d’aquestes melodies i el treball de recuperació de les partitures.