Peñíscola se desborda con 5.000 devotos de la música remember

Los festivales de música no solo son para los más jóvenes. También los hay para los que empezaron a disfrutar de la vida en las décadas de los 80 y los 90. Un ejemplo es el Peñíscola Remember Fest, una convocatoria que ha vuelto a causar furor en la Ciudad en el Mar, gracias a su combinación de música en directo y artistas llegados desde todo el mundo.

La cita musical, que comenzó en la tarde del viernes, vive su jornada estelar el sábado, cuando llegó a su límite de aforo, reuniendo a 5.000 personas junto a la playa Sur de Peñíscola para bailar y cantar desde primera hora de la tarde y hasta la madrugada.

Un grupo de asistentes a esta cita en Peñíscola. / Alba Boix

Tercer año

Se trata de la tercera edición de esta iniciativa, que en el presente año contaba con varias novedades. Una de ellas fue la celebración durante dos jornadas. La otra fue la instalación de dos escenarios, con el consiguiente aumento del tamaño del recinto. El principal se mantuvo en la explanada del puerto, a los pies del casco histórico, mientras que se incorporó otro de retrospective, en el recinto del Centro de Estudios.

Por el espacio principal pasan ayer artistas conocidos mundialmente como la italiana Alexia, autora de canciones míticas como Summer is crazy, Me and you o Number one. El público remembero demostró que no olvida los temas que marcaron época. En la historia de la música moderna y en sus propias vidas.

La tercera edición creció en espectacularidad y actuaciones. / Alba Boix

Con pelucas, brillos, disfraces y los abanicos más llamativos, los asistentes disfrutaron del buen ambiente musical, y corearon los éxitos de su juventud.

Nombres míticos

Entre el elenco de estrellas, el sábado se contó con Ku Minerva, Area, Motiv8, Soundlovers, Then Jerico, Kelly Llorenna, Anneke Van Hooff y Absolom. Tampoco faltaron las cantantes de Flying free, Marian Dacal, y de Fly on the wings of love, Eva Martí. Con respecto a la anterior edición, la organización apostó este año por incrementar el número de barras, de aseos, de potencia de sonido y de iluminación.

También hubo una nutrida representación de las discotecas que triunfaron en los 90.

Los asistentes lo pasaron en grande al recordar los éxitos de su juventud. / Alba Boix

Tonet Marzá, Danny A, Vicente Añó, El Nano, Raquel Cardona, Paco Moliner, Ángel Sáez, Fran Corredera, Pirri, Pepo WB, Dj Gallo, Josi, Josep Wonder, Manel López o Dyone pincharon los mejores temas entre actuación y actuación.