Romain Rolland y Stefan Zweig: Una relación epistolar apasionante

En pleno siglo XXI, hay géneros literarios que parecen abocados a la extinción, como pudiera ser el epistolar. La correspondencia hoy día nada tiene que ver con la relación que se establecía por carta de antaño. Los SMS y correos electrónicos primero, y los WhatsApp después, han provocado que apenas nadie en ningún lugar se tome su tiempo para escribir a alguien, quien sea, y compartir con esa otra persona sus pensamientos y reflexiones, sus preocupaciones y lamentos, sus anhelos más profundos. Hoy en día nadie tiene tiempo de nada, y mucho menos para sincerarse. La comunicación, qué duda cabe, se ha transformado en otra cosa muy diferente que dista en mucho, quizá demasiado, de su verdadero objetivo: intercambiar pareceres y generar conexiones honestas. Hoy en día prima más la descalificación y el engaño, el fomento de la indiferencia para con el otro, para con lo otro.

Existen en la historia de la literatura, y en la historia en general, ejemplos extraordinarios de correspondencias que nos permiten (a los lectores) entablar una conexión más profunda con los protagonistas de ese intercambio epistolar. Esto es así porque, a través de las cartas, las partes implicadas muestran su verdadero yo, desnudan su alma, sin las máscaras de la ficción.

Por ese motivo, tener la oportunidad de leer una correspondencia como la que mantuvieron Romain Rolland y Stefan Zweig es, qué duda cabe, un privilegio, y un privilegio del que, a partir del 19 de junio, todo aquel que quiera podrá disfrutar gracias a la publicación de De un mundo a otro mundo. Correspondencia (1910-1918), un volumen que publica Acantilado con la edición, traducción y notas de la profesora de Traducción y directora de la revista Asparkía de la Universitat Jaume I de Castelló, Núria Molines Galarza, y de José Aníbal Campos, en lo que ha sido un trabajo conjunto arduo pero, finalmente, enriquecedor para todos.

Una amistad

La figura de Stefan Zweig es de sobra conocida en la actualidad, tanto por su obra como por su, por desgracia, triste final. No así, quizá, la de Romain Rolland, a pesar de haber sido galardonado con el Premio Nobel de literatura en 1915. ¿Qué les unía a ambos? Una estrecha y sincera amistad, claro está. Y es que Zweig fue, en cierto modo, discípulo de Rolland, y a ambos les unía, además de su camaradería, un elevado sentido de la justicia y, sobre todo, una fervorosa defensa del pacifismo y de los ideales humanistas, algo que en pleno periodo de la Primera Guerra Mundial fue especialmente relevante.

'De un mundo a otro mundo', de Stefan Zweig y Romain Rolland. / Acantilado

«Esta edición nos permite recorrer una de las relaciones epistolares más apasionantes del siglo XX», nos explica Molines Galarza al preguntarle por este trabajo, quien indice en la suerte de poder conocer mejor a Rolland «una figura algo más desconocida en España, gran pacifista y pensador de la época, quien fuera uno de los grandes maestros de Zweig». «El austriaco llegó a traducir obras suyas y a escribir su biografía, y creo que, si viviese, le parecería insólito que hoy nos hayamos olvidado un poco de su maestro», asegura la traductora.

Proceso del trabajo

Sobre la relevancia de este volumen, Aníbal Campos, reseña: «Este volumen será, espero, de un enorme interés para estudiosos o simples interesados en la vida y la obra de estas dos grandes figuras de las letras europeas. También podría verse como un retrato psicológico de ambos autores. El trabajo conjunto ha sido arduo, porque era preciso tener en cuenta diversos aspectos. Se trabajó a partir de dos ediciones de las cartas: una francesa, bastante más completa y minuciosa, con un aparato crítico, yo diría, "desmesurado", y una edición alemana que renunciaba por completo a notas o contextualizaciones. Nos repartimos el trabajo teniendo en cuenta, ante todo, los lados fuertes de cada uno: la colega asumió la traducción de todas las cartas escritas en francés; yo, las escritas en alemán. Y luego, la revisión, la organizamos de forma cruzada, es decir, nos revisamos mutuamente lo traducido. Pero también nos veíamos ante el problema (y el deseo) de crear una edición propia para Acantilado, que tomara lo mejor de cada edición original, pero que se ajustara a las necesidades de una edición más actualizada, pensando sobre todo en el lector de habla española. En ello entra no sólo todo el aparato crítico, que fue siendo elaborado o descartado en un largo proceso conjunto de análisis y búsqueda del material bibliográfico, sino también el proceso de ajustar las particularidades del lenguaje de cada autor a su situación particular, de contextualizar y ampliar información sobre determinados pasajes menos explícitos, etc. También en eso fue de gran ayuda la división del trabajo en virtud de los conocimientos que cada uno podía aportar: Núria sobre Rolland; yo, sobre Zweig».

Defensa de la humanidad

Sin querer hacer un paralelismo sobre su tiempo y el nuestro, bien es cierto que hoy en día se vuelven a vivir conflictos a lo largo y ancho del planeta que sumen a una gran parte de la población en el horror de la guerra. Así, y aunque parezca mentira, tal y como señala Núria Molines, «en los tiempos oscuros y bélicos que corren, estas cartas, llenas de pacifismo y un claro espíritu de hermandad, son un faro para el presente y más relevantes que nunca». A su vez, como bien incide, «también nos permiten asomarnos a las valentías, equidistancias y cobardías de la intelectualidad europea en una época clave como es la Primera Guerra Mundial, sus momentos previos y posteriores».

Efectivamente, esta correspondencia, «escrita por dos espíritus afines desde dos países enfrentados», como apuntan desde Acantilado, «es un testimonio excepcional de la catástrofe de la Gran Guerra y del ferviente deseo de dos de los escritores más lúcidos de la primera mitad del siglo XX de construir una Europa unida basada en la fraternidad entre los pueblos».

Por último, si los motivos que comparte Núria Molines Galarza no fueran suficientes, podemos acudir a Peter Handke, otro Premio Nobel de Literatura (en 2019), quien asegura que «las cartas que intercambiaron Rolland y Zweig no tienen igual en ninguna correspondencia de las dos guerras mundiales: no son dos escritores los que se cartean, sino dos defensores de la humanidad».