Castelló commemora el bicentenari de la ‘Novena Simfonia’ de Beethoven

Existixen poques partitures de música clàssica que hagen transcendit tant com la Novena Simfonia de Ludwig van Beethoven. No en va, poques partitures poden presumir d’haver-se convertit en l’himne de tot un continent, l’europeu —va ser en 1985 quan el Consell d’Europa, i més tard la Unió Europea, van adoptar una versió adaptada per Herbert von Karajan—.

Este 2024 se celebra el bicentenari d’eixa magna obra, peça fonamental en la història de la música, i com no podia ser d’una altra manera, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana li rendix el seu particular tribut com a colofó a una aplaudida temporada dedicada a les obres crepusculars dels més grans compositors.

Concert este dissabte

La commemoració en mans del conjunt titular del Palau de les Arts de València, i que té lloc este dissabte, 15 de juny, a partir de les 19.30 hores, suposa així mateix el retorn de la formació a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló després de la seua última actuació en el mes de març passat, sota la direcció d’Anna Sułkowska-Migoń i amb la participació del baríton italià Andrè Schuen, tota una estrela mundial en potència, en el que va ser, sens dubte, un dels concerts de l’any.

James Gaffigan se situarà al capdavant de la formació de Les Arts en el seu concert a Castelló. / Francisco Calabuig

Cal recordar que l’OCV tenia prevista una altra sessió a l’abril, un concert que finalment es va cancel·lar per malaltia del director finlandés Mikko Franch i que no s’ha pogut reubicar en el calendari durant la present temporada, d’aquí ve que eixe impasse de tres mesos sense comptar amb la prestigiosa formació de Les Arts haja sigut, per als melòmans més empedreïts, massa extens. Però, com se sol dir fent ús del refranyer espanyol, «nunca es tarde si la dicha es buena», i en esta ocasió, ho és.

Canvi en la direcció

El concert d'este dissabte dia 15, tal com es va anunciar durant la presentació de la programació de primavera de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), anava a estar dirigit pel rus Vasily Petrenko, titular de la Royal Philharmonic Orchestra, qui anava a pujar-se per segona vegada al podi de l’OCV després del seu aclamat debut en 2022 amb un exigent monogràfic dedicat el repertori rus. No obstant això, i com si d’una «maledicció» es tractara, va cancel·lar a principis de setmana la seua presència per motius familiars, tant a València el 13 de juny, com ara a Castelló.

Per a evitar una nova cancel·lació, des del Palau de les Arts i l’Institut Valencià de Cultura, es va prendre la decisió que fora el director musical de Les Arts, l’estatunidenc James Gaffigan, qui se situara al capdavant de tots dos concerts, malgrat estar dirigint actualment, i amb un gran èxit, a la sala principal del Palau Reina Sofia, l’òpera Die Zauberflöte (La flauta màgica), de Wolfgang Amadeus Mozart, en una sorprenent producció de Simon McBurney. Així doncs, esta vesprada, Gaffigan dirigirà a l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en este concert especial del qual ja a penes si queden entrades, i ho farà amb la participació de les veus solistes de Johanni van Oostrum, Carmen Artaza, Maximilian Schmitt i José Antonio López, a més del famós Cor de la Generalitat Valenciana, al capdavant del qual estarà, una vegada més, Francesc Perales.