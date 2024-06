Xarxa Teatre estén la seua màgia fins al Brasil

La històrica companyia vila-realenca Xarxa Teatre arranca la gira transoceànica d’enguany en el Festival Internacional de Teatre de Belo Horizonte, al Brasil.

Este festival, un dels més antics del Brasil, inaugurarà el pròxim 20 de juny la seua edició d’enguany amb Papers! dels castellonencs en la qual ja es considera una edició molt especial per a l’organització, perquè no sols celebren el 30é aniversari del FITBH, sinó que, a més, es complixen 10 anys del teatre com a Patrimoni Cultural Immaterial de Belo Horizonte.

Així, la companyia nascuda l’any 1983 a Vila-real reposarà per a l’ocasió l’obra Papers! que van estrenar en 2013 mitjançant una coproducció amb el propi festival. Es tracta d’un espectacle de teatre social, desenfadat, impactant i transcendent, que ha sigut catalogat com a «pur teatre de carrer». L’obra narra l’experiència d’un grup de migrants que arriben a un nou país a la recerca d’un futur millor, però les seues il·lusions es veuen truncades amb la realitat que es troben. Una proposta actual que reflectix part de la realitat social que vivim mitjançant imatges que naveguen entre la realitat i l’absurd.

Papers és una paraula amb molts significats, en concret durant l’obra es fa referència a tres d’ells: diners, la documentació i els rols socials que ens toca assumir en la societat. Sent estos tres papers elements de vital importància per a la supervivència i el desenvolupament de qualsevol ésser humà en la societat actual.

A la cita de Belo Horizonte, Xarxa Teatre recupera el seu espectacle ‘Papers!’ que van estrenar en 2013. / J. Gil

Així, es pot definir Papers! com un espectacle que satiritza els conflictes de poder usant un llenguatge universal que ens fa viatjar entre l’absurd, el real i l’inimaginable. Una obra amb sabor agredolç que fa visible l’invisible sobre l’abús dels poders fàctics i la doblegue moral de la societat. És un peix que es mossega la cua.

Coproducció internacional

Segons explica el director de Xarxa Teatre, Leandre Escamilla: «A Belo Horizonte realitzarem una coproducció internacional, ja que, a diferència de les anteriors gires transoceàniques, l’escenografia no ha requerit ser enviada per contenidor marítim, sinó que serà construïda pel propi Festival Internacional de Teatre de Belo Horizonte».

Un parell de components de Xarxa estan ja a Belo Horizonte per a anar corregint les necessitats escenogràfiques al costat d’una escenògrafa brasilera. Posteriorment es desplaçaran altres huit components de la companyia per a realitzar una residència artística de huit dies a fi de començar a escriure el nou espectacle de gran format que serà estrenat en 2025.

En paraules d’Escamilla «poder començar el procés de creació de la nostra nova gran producció al Brasil, és una oportunitat única».

Es tractarà d’un període de creació intensiu, allunyats del seu entorn habitual, per a poder centrar-se en el treball de creació i representació artística. Després de la seua actuació el dia 20, dos dies més tard, el 22 de juny, els deu components de Xarxa Teatre tornaran a Espanya per a continuar amb un carregat calendari de representacions pel món. De fet, a l’endemà, dia 23, la companyia de Vila-real estarà celebrant la Nit Màgica especial Sant Joan de Xabia, enfront de les desenes de milers de persones que es reunixen any rere any a ballar sota el foc i les espurnes. La companyia, arranca així, un estiu i tardor repleta d’espectacles de teatre de carrer.