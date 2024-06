Peníscola amaga un tresor musical: Descobrix el festival que captiva els sentits

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Peníscola, celebra enguany la seua 29a edició, del 25 de juliol al 3 d’agost. Este esdeveniment se celebrarà al majestuós castell del Papa Luna i al modern Palau de Congressos de la localitat, oferint un escenari perfecte per gaudir de la música.

La programació d’esta edició promet ser més rica i variada que mai, amb huit grans concerts, el tradicional piromusical, animacions de carrer, espectacles familiars i sessions cinematogràfiques. Joan Cerveró, director adjunt de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, destaca l’èxit de la col·laboració institucional darrere del festival. «Gràcies a este enteniment hem aconseguit 29 edicions i el reconeixement com un dels festivals més importants del repertori barroc del panorama europeu».

El diputat de Cultura de la Diputació de Castelló, Alejandro Clausell, ressalta també la importància del treball en equip. «Cada administració aporta un valor únic i especial, la qual cosa ens ha permès aconseguir metes destacables en la música antiga a escala internacional. La música del barroc i el classicisme continua sent rellevant i enriquidora avui dia». Finalment, l’alcalde de Peníscola, Andrés Martinez, reafirma esta voluntat de col·laboració, destacant la continuïtat en la programació cultural.

Durant la presentació, el duo d’arpa De Soprano y Arpa han interpretat algunes de les peces que formaran part de l’espectacle familiar 'El arpa furtiva'. / MEDITERRÁNEO

El director del festival, Leonardo Marqués, ha valorat este 21 de juny, durant la presentació de la cita, l’alt nivell dels participants d’aquesta edició i la consolidació de l’oferta familiar com a via per captar un nou públic. Marqués ha convidat tota la ciutadania a viure l’experiència única del festival en un entorn incomparable.

Programació

El festival comença el dijous 25 de juliol, amb la projecció de la pel·lícula Farinelli, Il Castrato al Palau de Congressos. El divendres 26, el grup Visitants realitzarà la Despertà Barroca, un espectacle de carrer que culminarà al castell del Papa Luna, on el grup Lucentum XVI i el Cor de Cambra Ad libitum presentaran el concert inaugural Strela do dia, dedicat a la presència femenina en les cantigues des del segle XIII.

L’òpera tindrà un lloc destacat al festival amb dues propostes: Dido i Enees de Purcell, interpretada pels anglesos Armonico Consort el 27 de juliol, i Il Combatimentto di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, a càrrec dels catalans Ensemble Contratemps el 30 de juliol. Altres actuacions destacades inclouen el concert de Capella de Ministrers el 28 de juliol, i el cèlebre grup francès Café Zimmermann el 29 de juliol, que oferiran Una nit en el café del senyor Zimmermann: Telemann i la família Bach.

La reconeguda Orquesta Barroca de Sevilla, amb el flautista valencià David Antich, protagonitzarà el concert Vidas Paralelas: Vivaldi & Bach el 31 de juliol.

No et perdes el gran piromusical que obrirà el mes d’agost

L'espectacularitat sempre és un ingredient bàsic en esta proposta ja veterana del calendari cultural castellonenc i valencià. Així, el festival donarà la benvinguda a l’agost amb el piromusical Foc barroc! la nit de l’1 d’agost, a la platja Nord.

Clara Gómez, Alejandro Clausell, Andrés Martínez i Joan Cerveró entre altres membres de l’organització del festival i participants de la present edició durant la presentació oficial de la cita al Castell del Papa Luna. / MEDITERRÁNEO

Els concerts continuaran el 2 d’agost amb Nuevas Voces del Barroco al Pati d’Armes del castell, amb solistes que interpretaran àries, duos i trios del període barroc. El festival conclourà el 3 d’agost amb el grup La Spagna i la soprano Lucía Martín-Cartón, que presentaran Si Versalles pudiera hablar..., un recorregut per les belles músiques del Barroc francès.