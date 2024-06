Nuevo éxito de un Bestialc que cada vez se torna más internacional desde l’Alcora

Gran éxito del Bestialc de l’Alcora con cada vez mayor presencia de grupos internacionales, así como de público muy diverso durante las quince horas de música en directo en el recinto de la Pista Jardín.

Misma filosofía desde hace 27 años

El festival cumplió este fin de semana 27 ediciones, lo que lo convierte en uno de los más longevos en la Comunitat Valenciana.

La filosofía del evento sigue siendo la misma: un grupo de amigos pone todo su empeño en preparar un menú musical desde el máximo respecto y amor por la música. Esta edición estuvo repleta de underground y eclecticismo nacional e internacional (y, como siempre, fue gratis).

Entre los artistas que protagonizaron las 15 horas de música en la capital de l’Alcalatén estuvieron los argentinos Boom Boom Kid, cuyo cantante formó el grupo mundialmente conocido Fun People. Desde EE UU llegaron los Uni Boys, una relevante banda que se graduó con los más altos honores del power pop con su álbum de 2022 Do It All Next Week.

El grupo estadounidense Uni Boys. / R. D. A.

También hubo grupos rockeros y garajeros de Inglaterra, Francia, Países Bajos y España.

Representación provincial

El toque provincial lo dieron Adrián del Barrio y su grupo los Asskickers Enmascarados, de Burriana con su estilo surf; y de l’Alcora el grupo de pop La Foya, así como Gurugú, una banda nueva que mezcla rock con flamenco.

Varios DJs pusieron el broche de oro al Bestialc 2024. Organizó el Bestialc de l'Alcora el colectivo DSK, con la colaboración entre otros del Ayuntamiento de l'Alcora y la Caja Rural de la localidad.