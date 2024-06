La fotografia irromp en l’aeroport de Castelló gràcies al MACVAC

A l’octubre del passat 2023, en ple centre de Milà, es va inaugurar la que fins fa a penes dos mesos era la galeria més xicoteta del món. Es tracta d’Small Small Space (xicotet xicotet espai en la seua traducció literal), un enclavament de tot just 7 metres quadrats que es van veure «superats» a l’abril d’enguany pels 4 m² que ocupava un xicotet quiosc abandonat al carrer Miguel de Cervantes de Gerena (Sevilla), i que ara és un espai dedicat a l’art. Parlar d’estos dos projectes servix per a formular la següent pregunta: quant ocupa l’art?

A la vista està que no gaire segons estos dos exemples, si bé tot depén, com és normal, de les necessitats del projecte que es vulga exhibir. D’aquí ve que, moltes vegades, es produïsca una «expansió» o «extensió» del territori expositiu, com el que es va produir ja fa uns anys entre el Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de Vilafamés i l’aeroport de Castelló. Fruit de la col·laboració de totes dues entitats va ser l’aparició en 2017 de la coneguda com Sala 30, una sala apèndix del MACVAC destinada a exposicions de caràcter temporal, una mica més dinàmiques de les que es produïxen en l’espai del Palau del Batlle de Vilafamés.

El nom d’este singular espai respon a una cosa tan senzilla com que el MACVAC disposa de 29 sales. Així, en l’aeroport que gestiona Aerocas es troba la seua prolongació, eixa sala afegida al conjunt de la col·lecció del museu habilitada en la terminal de passatgers per a promoure una experiència diferent durant l’espera per a prendre un vol o rebre a un passatger, articulant una oferta cultural de qualitat.

L’exposició oferix reproduccions de les fotografies del fons del MACVAC. / MEDITERRÁNEO

Octava proposta

Fa a penes uns dies es va inaugurar l’octau projecte expositiu a la Sala 30 des de la seua posada en marxa. Es tracta d’Urbi et orbi, una mostra que té a la fotografia com a clara protagonista i que es produïx en el marc del festival ValenciaPhoto.

Comissariada pel castellonenc Nicolás Llorens, el visitant trobarà imatges de Marina Vargas —recordem, última artista convidada en la Fira d’Art Contemporani de Castelló, MARTE—, Germaine Krull, Tonia Trujillo, Man Ray, Anzo, Victoria Dielh, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Dora Maar i Victoria Cano, a més d’alguna obra del Centre d’Holografia d’Alacant.

Els autors presents en esta exposició, que es mantindrà oberta fins al 31 de desembre, formen part de la col·lecció del MACVAC, un fons que s’ha anat gestant des dels seus orígens gràcies a la donació dels propis artistes, sent este un cas peculiar dins de la història de la museografia al nostre país. Molts d’ells, com Robert Capa, Cartier-Bresson, Dora Maar o Man Ray són alguns dels creadors més reconeguts i influents del passat segle XX, d’aquí ve que les reproduccions que s’exhibixen ara mateix cobren un valor afegit, donant bona mostra de l’extraordinària qualitat d’obra que s’amaga en el Museu d’Art Contemporani de Vilafamés, un centre pioner a Espanya.