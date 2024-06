El SONS Castelló resiste... Al menos hasta otoño

A finales del pasado mes de mayo saltó la noticia del posible final de uno de los ciclos de música más longevos y queridos de la escena cultural castellonense, el Cicle de Músiques Independents, más conocido como el SONS Castelló.

Los responsables de esta propuesta, que en los últimos 20 años ha logrado plasmar la diversidad y riqueza musical con artistas procedentes de todo el mundo, declararon que su continuidad, tras el último concierto de la temporada de primavera protagonizado por la icónica Laetitia Sadier, estaba en vilo.

La falta de comunicación con los responsables del área de Cultura del Ayuntamiento de Castelló es, supuestamente, una de las problemáticas a la hora de abordar la continuación de esta singular cita que se celebra habitualmente los lunes —un día, a priori, extraño— y cuya taquilla es inversa, es decir, que son los espectadores los que abonan la cantidad que consideran merece cada una de las actuaciones que han tenido como escenario principal el Teatre del Raval, si bien en los últimos años algunas de las acciones se han trasladado a otros rincones como el patio del Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputación de Castellón o el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana.

Este otoño, sí

Esa relación truncada entre Septiembre Recuerdos, la asociación sin ánimo de lucro que está detrás del SONS, y el consistorio castellonense, sigue generando dudas. Asimismo, el hecho de que todavía no se hayan publicado todavía las subvenciones de concurrencia competitiva para optar a las ayudas con las que, quizá, el certamen siga su curso, no auguran nada bueno. Sin embargo, según ha posido saber Mediterráneo, este próximo otoño sí habrá temporada al contar, tal y como nos han informado desde la organización del SONS, con un remanente económico que permite su celebración. Al menos, por ahora.

La primera artista anunciada

La promotora Born! Music, una de las colaboradoras del Cicle de Músiques Independents, ha anunciado que el 30 de septiembre actuará en el Teatre del Raval la cantautora británica Jane Weaver. Su presencia en Castelló responde a la gira que realizará por España para presentar su flamante nuevo trabajo Love in Constant Spectacle.

Referente absoluto de la escena musical de las últimas dos décadas, la artista siempre ha tenido claro que renovarse no es una opción, es una necesidad imperiosa. De ahí que en cada uno de sus trabajos sea diferente al anterior, pasando del folk al rock, la psicodelia, la experimentación electrónica, el krautrock... Tal y como señalan desde Born, «no hay estilo que no domine a la perfección y con el que no haya generado expectación y admiración».

El de Weaver es el primer nombre que se conocer del próximo trimestre otoñal del SONS. Habrá que esperar para conocer el resto, como también habrá que ver si, finalmente, este proyecto de música independiente sigue sorprendiendo a propios y extraños o bien llega a un final no deseado.