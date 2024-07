Peníscola s’acomiada del seu Festival Internacional de Jazz

El Festival Internacional de Jazz de Peníscola arriba a la seua recta final amb dos esdeveniments destacats. El dilluns, 1 de juliol, a les 22.00 hores, la Jove Big Band Sedajazz oferirà al Palau de Congressos un concert gratuït. Esta formació, composta per 23 joves músics, presentarà Eclèctic, un repertori variat que inclou standards i arranjaments de grans èxits de la història del jazz, a més de peces de bandes sonores, funk, rock i latin jazz.

El tancament del festival serà dimarts, 2 de juliol, a les 22.00 hores, també al Palau de Congressos de Peníscola, amb l’actuació de l’Albert Sanz Group. El pianista, compositor i cantautor valencià Albert Sanz presentarà el seu treball La espuma de mar, una obra que va des del jazz més clàssic fins a sons més populars. En aquesta presentació, Sanz estarà acompanyat per Sara Dowling (veu i violoncel), Miquel Álvarez (contrabaix), David Gadea (percussió) i el castellonenc Tico Porcar (bateria).

Amb el concert de l’Albert Sanz Group conclourà la 21ª edició del Festival Internacional de Jazz de Peníscola, que des de la seua obertura el 27 de juny ha oferit nou concerts. Entre els artistes que han passat per Peníscola es troben Ralph Moore, Francesca Tandoi, Marco Mezquida, Eva Català i The Shu Shu’s Trio. Una de les novetats engunay ha estat la recuperació dels concerts gratuïts i a l’aire lliure, així com les jam sessions liderades pel guitarrista Fernando Marco.

La Jove Big Band Sedajazz oferix una actuació gratuïta al Palau de Congressos este 1 de juliol. / MEDITERRÁNEO

Músics de la terreta

Si alguna cosa destaca de la 21a edició de la cita jazzística a Peníscola, a més del seu cartell i de les variacions respecte a les darreres —com ara condensar tots els concerts al llarg de sis dies— és la presència en el cartell oficial de dos músics de la terreta, com són el emblemàtic guitarrista Fernando Marco i el bateria Tico Porcar.

Marco és una referència absoluta a la província i la Comunitat amb més de tres dècades de trajectòria. No en va, ha actuat amb Louis Stewart, Tete Montoliu, Charles McPherson, Lou Bennett, Eddie Palmieri, Peter Bernstein, Eric Alexander i un llarg etcètera de músics nacionals i internacionals, a més de liderar el seu propi grup. Per la seua banda, el vila-realenc Tico Porcar ha desenvolupat una carrera sòlida erigint-se com un dels percussionistes preferits per alguns de les icones del jazz valencià, com puga ser Perico Sambeat o el mateix Albert Sanz, amb qui treballa des de fa anys.

