L'Espígol Fest 2024 de cinema social arranca en Herbers

Herbers celebra des de hui i fins al 21 de juliol la tercera edició del festival Espígol Fest amb renovat impuls en unes jornades de sensibilització sobre despoblació, causes socials, ruralitat i diversitat a través del cinema.

L’Espígol Fest és una iniciativa de l'associació valenciana Àmbit amb la col·laboració de l'ajuntament i el veïnat d'Herbers, poble de la comarca dels Ports a l'interior de Castelló, i veí de la comarca aragonesa del Matarranya. Una localitat en risc de despoblació des de les últimes dècades i amb la necessitat del manteniment i millora dels servicis. En definitiva, es tracta d'un festival boutique que pretén crear un espai de cultura i reflexió.

L'edició 2024, precedida per l'èxit de l'estiu passat amb un públic de més 800 persones, i amb la participació del director i guionista de grans obres com Silencio Roto, Tasio, o Secretos del corazón, Montxo Armendáriz; i la productora Puy Oria, presenta una renovada programació, diversa i amb noves aportacions com el Premi Diversitat.

La iniciativa cultural i social tindrà lloc a la sala del Delme del Castell d'Herbers, la casa-palau pertanyent a la Baronia d'Herbers del segle XIV, en cases particulars de veïns i en la plaça del poble.

25 curts en competició

La secció oficial consta de 25 curts en competició per als premis previstos: el Premi del Festival, amb un valor de 500 euros; el Premi Rural, de 250 euros; el Premi al millor Curtmetratge Jove, per 150 euros; el Premi Diversitat i el Premi del Centre Penitenciari d'Albocàsser.

Durant quatre dies, Herbers tornarà a compartir col·loquis oberts, debats, projeccions, música en directe, exposicions, i el tradicional taller de VOGUA. El festival té com a objectiu fer una crida a la repoblació, la diversitat i la inclusió social i laboral de persones vulnerables com dones migrants, persones exrecluses i amb diversitat funcional: precisament els eixos principals d'activitat de l'Associació Àmbit.

III edició del festival

L'edició, com els anys anteriors, comptarà amb una programació infantil dins dels tallers de sostenibilitat del festival.

Seguint amb l'eix de la diversitat, en la inauguració oficial es projectarà la pel·lícula 20.000 especies de abejas, escrita i dirigida per Estibaliz Urresola. El llargmetratge va nàixer a partir d'una carta de Ekai Lersundi, un adolescent basc que es va suïcidar en 2018 sense rebre tractament hormonal, que va impulsar a la directora a abordar la infància trans.

En la jornada prèvia, es projectarà el curt El meu xicotet gran Samurai, dirigit per Arantza Ibarra, i que va inspirar la pel·lícula.

Cartell de l'Espígol Fest 2024 / Mediterráneo

El dissabte, després de la visita guiada al Castell i la xerrada dels testimonis de la despoblació, les projeccions dels curts sobre diversitat tindran lloc en cases particulars, Cal Saboner, Cal Manel i Cal’Asun (Mas de Pascual), en col·laboració amb el Servici Jesuïta Migrant (SJM). A la nit, hi haurà un sopar popular i revetlla a l'aire lliure.

I com ja és tradició, el diumenge 20 de juliol se celebrarà la trobada del tercer sector per a conèixer el projecte pilot Espígol, de reinserció i inclusió social a Herbers a través d’Àmbit. A la trobada se sumaran representants de Cear CV, CEPAIM, ACCEM, EAPN, COEPCV, XARXA SENSE LLAR, així com alcaldes i alcaldesses de la comarca.

Una novetat en aquesta edició és la performance de l'artista plàstic David Moreno amb la seua proposta Arrels, que omplirà la localitat d'arrels, emulant la connexió invisible amb el territori. Una vegada més, l'artista Emilio Martí impartirà el taller per a xiquets i xiquetes, que ja van elaborar l'any passat el vídeo promocional d'aquesta edició.

També tornarem a comptaramb la presència i la participació de la directora del film Domingo Domingo, Laura García Andreu, i la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebriá, entre altres convidats experts.

Cal destacar també la secció Dona de la Filmoteca valenciana amb la selecció realitzada per Dora Martí, membre de l’IVAC i jurat de l’Espígol Fest; i Sara Mansanet, coordinadora del Festival i delegada territorial de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals CIMA.

La selecció oficial d'aquesta edició està formada per cinema produït i dirigit a la Comunitat Valenciana, el País Basc, Catalunya, Madrid, Galícia i producció internacional ambcurtsd'Itàlia i l'Iran.

El jurat

El jurat s'organitza en quatre categories, incloent-hi referents de l'àmbit audiovisual i persones vinculades al territori. Així, compte amb les cineastes Begoña Soler, directora de La bona fe; Rafa Molés, codirector de Five days to dance; Fran Ruvira, director de Max Aub Mapa; Pau G. Guillén, exdirector del festival Zinegoak; Dora Martí (IVAC, Filmoteca valenciana i IVC).

Altres personalitats de l'audiovisual com Irene Libèria i Isabel González; del món de la cultura i el disseny com Arian Mehta; i vinculades a l'àmbit rural, amb la participació de Dèlia Serret i Rosa Adela Segura. Tot sota la coordinació de Sara Mansanet i un equip de producció amb persones de la localitat o vinculades.

El festival d’enguany disposa de projeccions a Albocàsser, i a la tardor en el barri de Natzaret (València).

Aquest projecte està emmarcat en el programa d'itineraris sociolaborals i del programa Espígol de l'Associació Àmbit que porta dos anys en aquesta localitat, on les usuaris de l'entitat, acompanyades de professionals, realitzen ocupació amb suport i formació en la Fonda-hostal del poble, en la piscina municipal, en les explotacions agrícoles i en el Museu Etnogràfic “loBotadó”, un espai expositiu a la Sala del Delme del castell.