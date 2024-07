Los conciertos del FIB arrancan con fallos técnicos y quejas de organización

Decepcionante. Es la palabra más repetida entre los asistentes al FIB en esta edición 2024, que ha comenzado con cientos de quejas en las redes sociales a cuenta de los problemas de sonido en los conciertos y la mala organización. Y es que el que debía ser el plato fuerte de este año, la banda estadounidense Black Eyed Peas, no solo empezó (más) tarde su actuación de las 3.00 de la madrugada del viernes, sino que además se quedó muda en cuestión de segundos cuando un problema técnico obligó a detener el concierto antes de acabar la primera canción.

Black Eyed Peas se queda 'mudo'

El grupo desapareció del escenario durante unos 15 minutos y, cuando volvió tras los pitos y gritos de los asistentes, lo hicieron con un sonido más que deficiente. «La orquesta de mi pueblo se oye mejor», «menuda estafa de grupo», «si esto era lo mejor que tenían vaya decepción», «actúan a las tantas de la mañana y entre semana y encima lo hacen fatal» o «el peor concierto de mi vida» son solo algunos de los comentarios escritos en el perfil oficial del festival.

Lo cierto es que en el concierto estrella de este año cientos de personas abandonaron el recinto y se marcharon a casa indignados con la calidad de la música y los medios técnicos. La frase más oída en las últimas horas: es el último año que me compro la entrada.

Arde Bogotà, Lori Meyers y Siloé sí dan la talla

Otros, como Arde Bogotá --ya estuvieron esta primavera en el San San y no defraudaron-- Lori Meyers --con un buen directo y un público entregado--, Siloé --un grupo que dio la talla en uno de los escenarios secundarios-- o Carlos Sadness sí dieron el do de pecho en la primera jornada del FIB. Aun así, sus actuaciones no bastan, por el momento, para salvar el balance general del día considerado fuerte y es que los ánimos están más que caldeados entre quienes han comprado la entrada.

FIB 2024. Primer día. / Gabriel Utiel

Por lo que respecta a la organización del evento, el jueves se registraron importantes colas en toda el recinto. Muchos fibers se quejaban, especialmente, del tiempo de espera para recoger la pulsera si no habías activado el envío a domicilio. «Una hora en la fila hemos estado porque había una ventanilla ridícula para atender a todo el mundo», comentaba una extremeña en la entrada al recinto.

Los fibers están también soliviantados con los precios de las bebidas y de la comida y hablan, directamente, de «engaño». Critican, en especial, que las pulseras tengan una recarga mínima de 30 euros, algo que consideran totalmente «abusivo». «¿Qué pasa si no bebes alcohol y quieres solo refrescos o agua?», critica una madre en las redes sociales. «He medido el vaso de cerveza que venden como de un litro en mi casa y por el que te cobran 12 euros --recipiente a parte-- y tiene 800 mililitros», denuncia otra usuaria.

Imagen de las colas de acceso al recinto del FIB este viernes por la tarde. / GABRIEL UTIEL

Los reaccesos al recinto, por los que el FIB cobra 11 euros para dejarte salir y volver a entrar también son objeto de polémica. «¿Cómo pueden cobrar por eso a gente que tiene un abono, que duerme en el cámping? Es de lo más cutre que hay», reprueban en las redes.