FIB 2024: Las quejas por los problemas de sonido vuelven a darse en la segunda jornada

«Me compré el abono antes de conocer los artistas que iban a participar, pero creo que no lo volveré a hacer». Es uno de los comentarios más escuchados por parte de residentes en la provincia ante lo ocurrido en esta 29ª edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Un evento que, desde sus inicios con los hermanos Morán al frente, ha marcado la pauta en la mayoría de los macrofestivales de música en España, pero que en este 2024 ha mostrado un paso atrás, tanto en el cartel como en los repetidos problemas técnicos. Tanto es así que las críticas arrecian en las redes sociales.

La primera jornada estuvo marcada por los Black Eyed Peas. Los asistentes mostraron su estupor por el retraso de una actuación que ya empezaba tarde (a las 3.00 de la madrugada del jueves al viernes) y que al cabo de pocos minutos quedó interrumpido al caerse el sonido. Algo poco habitual en un evento que, hasta ahora, solía funcionar como un reloj suizo.

Nombre destacado

Lejos de ser una excepción, las dificultades técnicas de la primera jornada se repitieron al día siguiente, con la actuación de otro de los nombres más destacados de este año, el del británico Yungblud, que actuó a medianoche en el escenario principal. «El concierto ha sido como cuando se te rompe un lado de los auriculares y vas por la calle doblando el cable hasta que vuelve a funcionar y te sientes bien y tranquilo, pero luego metes el móvil en el bolsillo y vuelve a fallar», expuso un espectador. Los fallos de sonido fueron reconocidos en las cuentas oficiales del FIB.

Otros fueron más directos a la hora de definir lo ocurrido. «Con todo el dinero que os embolsáis con el ahorro de personal en la entrega de pulseras, los saldos sobrantes de las pulseras y nuestra autogestión de recargas y entradas os daría para pagar equipos de sonido en condiciones», se pudo leer en uno de los comentarios en Instagram. Su conclusión fue tajante: «Os habéis cargado el FIB».

Quejas acumuladas

Esta valoración resume un sentir creciente: el pago con pulseras, en las que no se devuelve todo el dinero si queda saldo, no es del agrado de los asistentes. Menos aún si hay que hacer largas colas para tenerla, pero se considera como un mal menor si uno disfruta de grandes artistas y todo ocurre como se espera. Si falla el sonido, todo salta por los aires. Y esto es lo que se ha visto en las redes. «Aguantamos colas para cualquier cosa, pero ya cagarla con el sonido no se puede perdonar», expuso uno.

Otro añadió la «gente sentada en el suelo comienzo, porque no hay mesas ni zonas de descanso». Los asistentes exculparon de lo sucedido a Yungblud: «Ha demostrado una vez más que es un artista increíble. Los problemas técnicos no son suyos», o «fue todo un profesional que pidió disculpas varias veces al público por las continuas metidas de pata».

Última jornada

El FIB acaba el sábado, con Andrés Calamaro y Miles Kane como figuras centrales. Este año no hay jornada de domingo al reducir el festival a tres veladas. Para el 30º aniversario hay tareas pendientes.